बॉलीवुड

Varun Dhawan को मिला 'Best Actor Of Decade' का अवॉर्ड, लोगों ने यूं उड़ा दी एक्टर की खिल्ली, बोले- शर्म नहीं आई...

Varun Dhawan को इंडस्ट्री में 10 साल हो चुके हैं. इसी बीच उन्हें Best Actor Of The Decade का अवॉर्ड दिया गया जिससे लोग काफी खफा नजर आ रहे हैं.