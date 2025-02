उदित नारायण (Udit Narayan) बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर हैं. वह अपने बेहतरीन गानों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी आवाज दी है. उनके दुनिया भर में लाखों फैंस हैं. वहीं, हाल ही में उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो उदित नारायण के लाइव शो का है. इस वीडियो में उदित नारायण के फीमेल फैन के साथ एक ऐसी हरकत की, जिसके बाद वह बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उदित नारायण लाइव परफॉर्म कर रहे हैं. इस दौरान वह टिप टिप बरसा पानी गाना गा रहे हैं. गाना गाने के दौरान कई फैंस सिंगर के पास आ आकर सेल्फी ले रहे थे. तभी एक महिला फैन भी उनके पास आईं और उन्होंने सेल्फी ली. इस दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर सिंगर के गाल पर किस किया. हालांकि इसके बाद सिंगर ने महिला फैन के होठों पर किस कर दिया. इस हरकत से वह फैन हैरान रह गई और उसके बाद वह वहां से ऑडियंस की ओर वापस बढ़ गई.

लोगों ने किया सिंगर को ट्रोल

वहीं, इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. लोग लगातार सिंगर को ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, '' अगर ये एआई जनरेटेड नहीं है तो उसने अपनी पूरी लेगेसी को ही बर्बाद कर दिया. हालांकि इसका पुराना मामला भी था. दूसरे ने लिखा, '' ठरकी नारायण. तीसरे यूजर ने लिखा, '' इनको भी डायवोर्स की खबर अब जल्द ही आने वाली है.

WTF! what is Udit Narayan doing 😱 pic.twitter.com/Rw0azu72uY