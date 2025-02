बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर उदित नारायण (Udit Narayan) अपने लाइव शो को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, लाइव शो के दौरान सिंगर ने एक फीमेल फैन के होठों पर किस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. क्लिप में 69 साल के सिंगर टिप टिप बरसा पानी पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं, जब महिला ने उनके गाल पर किस किया तो सिंगर ने उसके होठों पर किस कर दिया. इस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद अब सिंगर ने रिएक्ट किया है.

दरअसल, उदित नारायण ने एचटी सिटी के साथ इंटरव्यू के दौरान इस पूरी घटना पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा, '' फैंस इतने दीवाने होते हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं है, हम शरीफ लोग हैं. कुछ लोग इसे प्रोत्साहित करते हैं और इसके जरिए अपना प्यार दिखाते हैं. उड़ाके क्या करना है अब इस चीज को? भीड़ में बहुत सारे लोग हैं और हमारे बॉडीगार्ड भी मौजूद हैं, लेकिन फैंस को लगता है कि उन्हें मिलने का मौका मिल रहा है, इसलिए कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, कोई हाथ चूमता है. ये सब दीवानगी होती है, हमें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, '' मेरे परिवार की छवि ऐसी है कि हर कोई चाहता है विवाद हो. आदित्य( उदित नारायण का बेटा) चुप चाप रहता है, विवाद में आता नहीं है. कई लोगों को ऐसा फील होना चाहिए. जब मैं गा रहा होता हूं, तो पागलपन होता है. स्टेज पर फैंस मुझसे प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें खुश रहना चाहिए. वरना इस तरह के लोग हम है ही नहीं.

WTF! what is Udit Narayan doing 😱 pic.twitter.com/Rw0azu72uY