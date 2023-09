TJMM: 100 करोड़ के क्लब में जल्द शामिल होने वाली है Ranbir और Shraddha की फिल्म, 5 दिन में कर दिया ऐसा कमाल

डीएनए हिंदी: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) स्टारर फिल्म तू झूठी मैं मक्कार (Tu jhoothi main Makkaar) होली के मौके पर रिलीज हुई थी. ऐसे में फिल्म को इसका काफी फायदा मिला और ये बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. ये फिल्म पठान जितनी तेजी से कमाई नहीं कर रही है पर दुनियाभर में इसका कलेक्शन (TJMM Box Office collection) सम्मानजनक है. ऐसे ही चलता रहा तो फिल्म जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.

आंकड़ों की मानें तो, लव रंजन के डायरेक्शन में बनी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर 90 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. ये फिल्म सूर्यवंशी, 83, द कश्मीर फाइल्स, दृश्यम 2, ब्रह्मास्त्र, भूल भुलैया 2, गंगूबाई काठियावाड़ी, जुगजग जीयो, विक्रम वेधा, लाल सिंह सिंह चड्ढा और पठान के बाद 12 वीं हिंदी फिल्म है जो 100 करोड़ के कल्ब में शामिल होने वाली है.

#TuJhoothiMainMakkaar packs a solid number in its extended weekend… Biz on Sat and Sun gave the film that extra push… Weekdays crucial, all eyes on Mon… Wed 15.73 cr, Thu 10.34 cr, Fri 10.52 cr, Sat 16.57 cr, Sun 17.08 cr. Total: ₹ 70.24 cr. #India biz. #TJMM pic.twitter.com/xTil3BLtPm