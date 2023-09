Tiger 3 के सेट से लीक हुए Salman Khan की फोटोज, भाईजान का लुक देख फैंस हुए क्रेजी

Salman Khan की फिल्म Tiger 3 के सेट से नई तस्वीरें लीक हो गई हैं. फिल्म दिवाली 2023 पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) के फैंस लंबे समय से उनकी फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में एक्टर को पठान (Pathaan) फिल्म में जबरदस्त कैमियो रोल में देखा गया था. इसके बाद उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टाइगर-3' (Tiger 3) को लेकर चर्चा तेज हो गई. अब इसी बीच उनकी फिल्म के सेट से कुछ फोटोज और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसने बवाल मचा दिया है. सलमान खान (Tiger 3 photo leaked) को इस वायरल फोटो में देख फैंस क्रेजी हो गए हैं.

सलमान खान टाइगर में रॉ एजेंट टाइगर के रूप में दिखाई दिए थे. कुछ दिन पहले फिल्म के सेट से इमरान हाशमी का एक वीडियो लीक हो गया था. अब, सेट से इस बार खुद सलमान खान की फोटो वायरल हो रही हैं. फिल्म के सेट से ये तस्वीरें ट्विटर पर आग की तरह फैल गई हैं.

#Tiger3 is all set to be Bollywood’s BIGGEST action film yet!



Megastar @BeingSalmanKhan will ROAR like never before and destroy all box office records🔥🔥



Can't wait for Diwali 2023 #Tiger3#KisiKaBhaiKisiKiJaan #SalmanKhan pic.twitter.com/dUGlSOjKey — Mohit Jaat 🥺🤙 (@BeingMohitJaat) March 11, 2023

This pic from #Tiger3 sets>>>>any indian film right now 🔥#SalmanKhan will rip box office into pieces 🔥 pic.twitter.com/TECtJ0BDHE — 🔥UTKARSH🔥 (@BEINGRADHE2727) March 11, 2023

#Tiger3 by far going to be the biggest film of bollywood💥 From #SalmanKhan's intense RAW Look - Songs - Locations everything giving proper Gigantic-blockbuster vibes🔥



This DIWALI, #Tiger is coming to make mockery of box office & mass hysteria will be owned by @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/mAmKMbTrZH — Its Raj..! (@LoyalSalmanFan1) March 11, 2023

एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें सलमान शर्ट और पैंट में नजर आ रहे हैं. फिल्म की शूटिंग तुर्की में हो रही थी. एक तस्वीर में एक्टर एक बोट पर बैठे हुए दिखाई दिए.

यश राज बैनर के तले बन रही सलमान खान की 'टाइगर' फ्रैंचाइजी का तीसरा पार्ट इस दीवाली पर रिलीज होगा. इस फिल्म में फिर एक बार सलमान के साथ कटरीना कैफ नजर आएंगी. ये फिल्म रॉ ऐजेंट टाइगर और आईएसआई एजेंट जोया के इर्द गिर्द घूमती है. खास बात ये है कि इस पार्ट में इमरान हाशमी भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं.

Pathaan का होगा कैमियो?

खबरों की मानें तो शाहरुख खान टाइगर 3 में कैमियो रोल निभा सकते हैं. वो इसके लिए अप्रैल के आखिर में शूटिंग करेंगे जो मुंबई में होने की उम्मीद है. इस शूट की डिटेल्स पूरी तरह से गुप्त रखी जा रही है. लोगों को शक तब हुआ जब सलमान खान ने पठान में शाहरुख से कहा कि वो एक जरूरी मिशन पर जा रहे हैं.

