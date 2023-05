The Kerala Story: इस राज्य में टैक्स फ्री हुई फिल्म, विवादों के बाद भी पहले दिन कर डाली शानदार कमाई

The Kerala Story

डीएनए हिंदी: लगातार विवादों में घिरे रहने के बाद भी फिल्म द केरल स्टोरी (The Kerala Story) बीते दिन अपने तय समय पर रिलीज हो गई. फिल्म को लेकर कई संगठनों ने आपत्ति जताई और साथ ही इसकी रिलीज पर रोक लगाने की भी मांग की थी पर द केरल स्टोरी देशभर में रिलीज हुई और कई लोगों को काफी पसंद भी आ रही है. इसी बीच फिल्म के पहले दिन की कमाई के आंकड़े (The Kerala Story collection) भी काफी शानदार रहे. वहीं मध्य प्रदेश में अब फिल्म को टैक्स फ्री (The Kerala Story Tax Free) कर दिया गया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया है. कुछ समय पहले हिंदू संगठनों ने सीएम से द केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश में इसे टैक्स फ्री करने की मांग की थी जिसे मंजूरी मिल गई है.

पहले दिन की धांसू कमाई

विवादों में घिरी द केरल स्टोरी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को सुदीप्तो सेन ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी लीड रोल में हैं.

ये फिल्म केरल की हिंदू महिलाओं की कहानियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया गया था और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) में तस्करी की गई थी. फिल्म के ट्रेलर के बाद से ही इसे लेकर काफी विवाद हुआ था. यही नहीं कोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने को लेकर कई अर्जियां डाली गईं पर फिल्म तय समय पर ही रिलीज हुई.

