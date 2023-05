The Kerala Story की 'जीत' के बाद डायरेक्टर ने Mamata Banerjee से हाथ जोड़कर की अपील, बोले 'दीदी से कहना चाहता हूं'

The Kerala Story Ban

डीएनए हिंदी: फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) इन दिनों जबरदस्त सुर्खियां बटोर रही है. फिल्म कमाई के की रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब ये जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है. वहीं फिल्म काफी विवादों में रही और रिलीज होने के बाद इसे पश्चिम बंगाल में बैन (The Kerala Story Ban in WB) कर दिया गया था. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने को कहा था पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर पश्चिम बंगाल सरकार के बैन रोक लगा द है. इसके बाद फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह (Vipul Shah) ने सीएम से फिल्म देखने का अनुरोध किया.

ANI के साथ बातचीत में द केरल स्टोरी के निर्माता विपुल शाह ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी इस फिल्म को देखें और हमसे इसके बारे में चर्चा करें. उन्होंने कहा, 'मैं हाथ जोड़कर ममता दीदी से कहना चाहूंगा कि वह इस फिल्म को हमारे साथ देखें और अगर उन्हें ऐसा कुछ मिलता है तो हमसे चर्चा करें. हम उनकी सभी वैध आलोचनाओं को सुनना चाहेंगे और अपनी बात सामने रखेंगे. यह मेरा अनुरोध है और हम इंतजार करेंगे.'

बीते दिन राज्य में फिल्म पर बैन लगाने पर रोक लगा दी गई. CJI ने कहा कि बंगाल सरकार द्वारा फिल्म पर बैन का आदेश तर्कसंगत नहीं है. इसके अलावा कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भी फिल्म की सुचारू स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने को कहा है. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि सिनेमाघरों को और मूवी देखने जा रहे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

जल्द कमा लेगी 200 करोड़

द केरल स्टोरी जल्द बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये कमा लेगी. कई विवादों के बावजूद, ये फिल्म 2023 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी है. सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 171 करोड़ रुपये की भारी कमाई करने में सफल रही है.

