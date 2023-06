क्या OTT पर कभी नहीं रिलीज होगी The Kerala Story? सुदीप्तो सेन बोले 'मिल रही सजा, नहीं है कोई खरीददार'

The Kerala Story

डीएनए हिंदी: अदा शर्मा (Adah Sharma) स्टारर फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) रिलीज से पहले और बाद में भी काफी चर्चा में रही. फिल्म को लेकर तमाम बवाल हुआ यहां तक कि फिल्म को कई राज्यों में बैन तक कर दिया गया, बावजूद इसके फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई. छोटे बजट में तैयार की गई इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई (The Kerala Story Box Office Collection) की और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. बीते दिनों इसके ओटीटी (The Kerala Story OTT) रिलीज की तैयारी चल रही थी पर अब फिल्म के मेकर्स ने शॉकिंग खुलासा किया है.

हाल ही में खबर आई थी कि द केरल स्टोरी जल्द ही ओटीटी पर स्ट्रीम होगी. बॉलीवुड हंगामा ने जब फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने शॉकिंग खुलासा किया. सेन ने कहा 'हमें अभी भी द केरल स्टोरी के लिए किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से उपयुक्त प्रस्ताव नहीं मिला है.'

यही नहीं उन्होंने फिल्म को ओटीटी पर रिलीज होने वाली खबरों को फर्जी बताया. उन्होंने आगे कहा 'हम अभी भी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म से अच्छी डील का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें विचार करने लायक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है. ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री हमें सजा देने के लिए एकजुट हो गया है.'

निकली थी छोटा पैकेट बड़ा धमाका

द केरल स्टोरी 18 से 20 करोड़ के बजट में तैयार हुई थी. 5 मई 2023 को ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म ने पहले ही दिन 8.03 करोड़ रुपये कमाकर धमाकेदार ओपनिंग दी थी. रोज फिल्म ने कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ा था. रिलीज के लगभग एक महीने के बाद भी ये फिल्म सिनेमाघरों में टिकी हुई है.

इसी के साथ सुदिप्तो सेन की ये फिल्म 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है. हालांकि, कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है. इसी के साथ द केरल स्टोरी का कुल कलेक्शन अब लगभग 288 करोड़ रुपये हो गया है.

