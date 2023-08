The Kerala Story को लेकर नहीं थम रहा विवाद, फिल्म के रिलीज से पहले इस राज्य में हुआ हाई अलर्ट

डीएनए हिंदी: इन दिनों एक फिल्म को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है. इसके ट्रेलर ने रिलीज होने के बाद बवाल मचा दिया था, वहीं अब इसके रिलीज के एक दिन पहले भी ये फिल्म काफी सुर्खियां बटोर रही है. हम बात कर रहे हैं 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) की, जिस फिल्म की कहानी इन दिनों लाइमलाइट में है. फिल्म में दिखाया गया है कि भारत के केरल राज्य की 32 हजार महिलाएं (Kerala Women Mysteriously Disappear) संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गायब हो गई थीं और उन्हें किडनैप करने वाला एक बेहद खतरनाक आतंकी संगठन ISIS था. अब खबर है कि फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले तमिलनाडु में हाई अलर्ट (Tamil Nadu High Alert) जारी कर दिया गया है.

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक विवादित फिल्म द केरल स्टोरी के रिलीज से एक दिन पहले तमिलनाडु हाई अलर्ट पर है. अधिकारियों ने उन्हें बताया 'कुछ ग्रुप के विरोध प्रदर्शन करने की आशंका है. हमारी खुफिया शाखा ने सोशल मीडिया पर उनके मेसेज देखे हैं. कुछ इस्लामिक समूहों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कुछ जिलों में पुलिस से भी संपर्क किया है. लेकिन सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही है. यहां तक कि केरल ने भी इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है. हालांकि, हमने हाई अलर्ट पर रहने के लिए सभी एजेंसियों को अलर्ट भेज दिया है.

Have taken note ... Forces trying to supress our voice . Thank u for the support ❤️❤️ https://t.co/pbvWpZ1g8W