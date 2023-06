The Kerala Story की ओटीटी रिलीज से पहले जानें कितना कमा चुकी है ये फिल्म, तोड़ेगी और कितने रिकॉर्ड?

The Kerala Story Box Office Collection Till Now: द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

डीएनए हिंदी: अदा शर्मा (Adah Sharma) स्टारर फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियों में रही थी. कईयों मे इस फिल्म पर सवाल उठाए और कुछ राज्यों में तो पहले इस फिल्म को बैन भी कर दिया गया था. हालांकि, रिलीज के बाद इसे दर्शकों ने इतना पसंद किया कि छोटे बजट पर तैयार की गई ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई (The Kerala Story Box Office Collection Till Now) कर गई. अब इस फिल्म को ओटीटी (The Kerala Story OTT) पर रिलीज करने की तैयारी चल रही है. इससे पहले जानें TKS ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है और आगे कितनी कर सकती है

पांच हफ्तों से टिकी है The Kerala Story

'द केरल स्टोरी' को मेकर्स ने 18 से 20 करोड़ के बजट पर तैयार किया था. वहीं, 5 मई 2023 को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन 8.03 करोड़ रुपए कमाकर धमाकेदार ओपनिंग दी थी. वहीं, रिलीज के लगभग एक महीने के बाद भी ये फिल्म सिनेमाघरों में टिकी हुई है. सुदिप्तो सेन की ये फिल्म 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है. फिल्म की पॉप्युलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज के पांच हफ्तों बाद तक ये TKS कमाई कर रही है. हालांकि, कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है.

Box Office Collection Till Now

'द केरल स्टोरी' ने शुरुआती दिनों में विवादों और तारीफों के बीच खूब कमाई की है. यही वजह है कि फिल्म ने अब तक कुल 231.66 करोड़ का कलेक्शन किया है. ट्रेड एक्सपर्ट की मानें तो ये कलेक्शन 250 करोड़ के आस- पास पहुंच सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स अब भी फिल्म के 300 करोड़ पार होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

The Kerala Story Ott Release

इस बीच खबरें आ रही हैं कि ये फिल्म ओटीटी रिलीज के साथ भी धमाकेदार कमाई कर सकती है. मेकर्स ने अभी तक ये तो तय नहीं किया है कि किस ओटीटी प्लैटफॉर्म पर फिल्म को पेश किया जाएगा लेकिन हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में जानकारी दी है कि इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसके राइट्स खरीदने के लिए कई बड़े- बड़े ऑफर्स भी उनके पास लगातार आ रहे हैं.

