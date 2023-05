The Kerala Story BO collection: 100 करोड़ क्लब में शामिल होने से चंद कदम दूर है Adah Sharma की फिल्म, जानें 8वें दिन की कमाई

The Kerala Story Ban

डीएनए हिंदी: अदा शर्मा (Adah Sharma) स्टारर फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. तमाम विवादों (The Kerala Story controversy) के बाद भी फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म का पहला वीकेंड (The Kerala Story weekend collection) काफी शानदार रहा और इसने एक हफ्ते में 81.36 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया. इसी के साथ फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 90 करोड़ रुपये से ज्यादा (The Kerala Story box office collection) का हो गया है. ऐसे में द केरल स्टोरी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने से बस चंद ही कदम दूर है.

कई राज्यों में बैन लगने और कई में टैक्स फ्री होने के बाद भी द केरल स्टोरी रोज कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है. इसी के साथ फिल्म अब जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है. Sacnilk की रिपोर्ट की मानें तो 8वें दिन फिल्म ने 12.50 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई 98.36 करोड़ हो गई है. पहले हफ्ते फिल्म ने 81.36 करोड़ का बिजनेस किया था.

सुदिप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी फिल्म द केरल स्टोरी ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है. फिल्म को रिलीज हुए 8 ही दिन हुए हैं और इसने अच्छा कलेक्शन कर लिया है. इन आंकड़ों को देखते हुए उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है कि फिल्म इस वीकेंड 100 करोड़ आराम से पार कर लेगी.

बता दें कि द केरला स्टोरी का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही ये काफी विवादों में थी. इस फिल्म में दावा किया गया है कि केरल की 32,000 लड़कियां लापता हो गईं और आतंकवादी समूह आईएसआईएस में शामिल हो गईं. बाद में फिल्म के मेकर्स ने इसे बदलकर तीन महिला कर दिया था. एक तरफ जहां फिल्म को काफी लोगों का प्यार मिल रहा है तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे प्रोपागैंडा बता रहे हैं.

वहीं कई फिल्ममेकर्स इस फिल्म के सपोर्ट में उतरे हैं. इसमें विवेक अग्निहोत्री और अनुराग कश्यप जैसे बड़े फिल्ममेकर्स का नाम शामिल है. अनुराग ने हाल ही में ट्वीट कर फिल्म के बैन करने के फैसले को बिल्कुल गलत बताया है.

