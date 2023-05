The Kerala Story BO collection: नौ दिनों में फिल्म ने दिखाया कमाल, 100 करोड़ क्लब में हुई शामिल, विदेशों में भी गाड़े झंडे

The Kerala Story

डीएनए हिंदी: फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) की इस समय काफी चर्चा है. कलेक्शन के मामले में फिल्म रोज कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है. वहीं अब केवल 9 दिनों में ही इसने 100 करोड़ (The Kerala Story box office collection) से ज्यादा की कमाई कर झंडे गाड़ दिए हैं. फिल्म की कहानी ही नहीं अब इसकी कमाई भी सुर्खियां बटोर रही है. चारों तरफ बस फिल्म की तारीफ हो रही है. हालांकि इस फिल्म को काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी पर लोग फिर भी फिल्म को देखने थिएटर पहुंच रहे हैं. वहीं इसे यूएस और कनाडा (The Kerala Story release in US & Canada) में भी रिलीज किया था और अब वहां भी इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी फिल्म द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. अदा शर्मा स्टारर ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के 9 दिनों के भीतर ही 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है. Sacnilk और शुरुआती अनुमानों के अनुसार, केरल स्टोरी ने 13 मई 2023 को 19.50 करोड़ रुपये कमाए जिसे देखते हुए अब फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 112.87 करोड़ रुपये हो गया है.

बनी इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

फिल्म कई विवादों में घिरी रही है पर इससे फिल्म के कलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा. इसी के साथ द केरला स्टोरी 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. शाहरुख खान की पठान, रणबीर कपूर की तू झूठी मैं मक्कार और सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान के बाद 2023 में शतक लगाने वाली ये तीसरी हिंदी फिल्म है.

विदेशों में हुई रिलीज

द केरला स्टोरी बीते शुक्रवार को अमेरिका और कनाडा में 200 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज हुई. फिल्म को वहां भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. लोग विदेश में भी इस जमकर पसंद कर रहे हैं.

