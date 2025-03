The Diplomat Review: शिवम नायर निर्देशित फिल्म द डिप्लोमैट (The Diplomat) आज होली के मौके पर रिलीज हो गई है. बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम (John Abraham) इस मूवी में लीड रोल में नजर आए हैं. 2024 में आई वेदा के बाद अब फिर से एक्टर बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं. इस नई थ्रिलर फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे. फिल्म काफी समय से सुर्खियों में भी रही है. ऐसे में इसके रिलीज के बाद लोगों ने इसको लेकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाती है या जॉन की पिछली रिलीज वेदा की तरह फ्लॉप हो जाती है.

फिल्म द डिप्लोमैट में जॉन अब्राहम भारतीय राजनयिक जेपी सिंह की भूमिका निभा रहे हैं, जो 'भारत की बेटी' के नाम से मशहूर उज्मा को कैद से छुड़ाने के लिए एक साहसिक मिशन का नेतृत्व करते हैं. फिल्म में जबरदस्त ड्रामा और एक्शन से भरपूर एक मनोरंजक कहानी का वादा किया गया है. देशभक्ति की भावना जगाने वाली इस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने ट्विटर पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. जानें पब्लिक ने क्या कुछ कहा है.

'The Diplomat' Review: John Abraham leads a high-stakes Indo-Pak thriller based on a true story. Intense performances, gripping visuals, but dragged by forced subplots. Worth watching? Yes. A perfect thriller? Not quite. 🇮🇳🔥 #JohnAbraham #TheDiplomat pic.twitter.com/B6xz944DMO

Movie: The Diplomat Rating: ⭐⭐⭐½ Review: GRIPPING John Abraham & Sadia Khateeb shine in this compelling political thriller ✨ #TheDiplomat #TheDiplomatReview #JohnAbraham #SadiaKhateeb @TheJohnAbraham @TSeries Shivam Nair crafted with intelligence; even the silence speaks… pic.twitter.com/tfON6AWFUt

#TheDiplomatReview: No unwanted drama just clear & Straight political thriller

- Career best performance by #JohnAbraham As JP Singh 🔥

- The real story of Uzma Ahmed

There were dull moments in the First Half, but the Second half & Climax will be the best #TheDiplomat