गदर 2 की रिलीज के 2 साल बाद फिर से सनी देओल (Sunny Deol) बड़े पर्दे पर लौटे हैं. उनकी फिल्म जाट (Jaat) ने 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दी और पहले दिन से ही फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. गोपीचंद मलिनेनी (Gopichand Malineni) के निर्देशन में बनी इस मूवी में जहां सनी देओल हीरो के रोल में थे, वहीं रणदीप हुड्डा ने विलेन का रोल कर लोगों का दिल जीत लिया है. हर कोई फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ कर रहे है. कई लोगों ने तो उन्हें Hidden Gem भी कहा है.

जाट बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. एक्स पर फैंस इसे लेकर काफी पॉजिटिव रिएक्शन्स दे रहे हैं. सनी देओल के साथ ही रणदीप हुड्डा भी भी खूब तारीफें हो रही हैं. लोगों को उनका खूंखार रोल काफी पंसद आ रहा है. एक यूजर ने लिखा 'रणदीप हुडा ने जाट में खलनायकी का लेवल ही बदल दिया. इतनी गंभीरता और तीव्रता किसी में नहीं देखी. वह जिस भी फ्रेम में है, उसका मालिक है. लीजेंड.'

RANDEEP HOODA ne Jaat mein villainy ka level hi badal diya! Every dialogue, every stare = pure goosebumps!🔥🥳 Itna grittiness aur intensity kisi mein nahi dekha. He owns every frame he's in. Legend stuff! #Jaat #RandeepHooda #SunnyDeol #JaatMovieReview pic.twitter.com/1M6v0WxTQ6

एक यूजर ने एक्टर को वन मैन शो बताया है. ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रणदीप ने लोगों का दिल जीत लिया है.

#JaatMovie is not just powerful but also clean — no जातिवाद angle, just pure patriotism!



Solid story, gripping screenplay, and a fiery comeback by #SunnyDeol & #RandeepHooda.



A must-watch for every true Indian!@iamsunnydeol #DeshBhakti #JaatMovieReview https://t.co/725j7xCJJS