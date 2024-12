बीते लंबे वक्त से सोनू सूद (Sonu Sood) फिल्म इंडस्ट्री से दूर चल रहे हैं. काफी टाइम से उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है. लेकिन अब उनकी फिल्म फतेह (Fateh) जल्दी ही रिलीज होने वाली है. दरअसल,सोमवार को सोनू सूद अपनी फिल्म फतेह के प्रमोशन करने से पहले इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाकाल का दर्शन किए और आशीर्वाद लिया है. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की है.

दरअसल, एएनआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. जहां पर सोनू सूद मीडिया से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा, '' मैंने जब अपनी फिल्म फतेह बनाई थी, तो इसकी शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन से की थी और आज जब हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं 10 जनवरी को तो सबसे पहले मैं आशीर्वाद लेने आया हूं, वो बाबा महाकाल का. यहां से हमारी प्रमोशन शुरू होगी और यही बाबा से दुआ होगी कि हमारा मार्गदर्शन करें और फतेह की फतेह जरूर हो.

#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh: Actor Sonu Sood says, "When I started filming 'Fateh' we began by offering prayers at Mahakaleshwar Temple. Now the film is complete and ready for release on January 10, 2025, and we have started with the promotions with the blessings of Baba… https://t.co/BhA9lzxUMi pic.twitter.com/7McFgRbNEU