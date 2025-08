Son Of Sardaar 2 Twitter Review: पैसा वसूल या पैसा बर्बाद? अजय देवगन की फिल्म को लेकर क्या कहती है पब्लिक, जानें यहां

Son Of Sardaar 2 Twitter Review: अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है. इसको लेकर ट्विटर पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ चुका है. टिकट बुक करने से पहले यहां जानें क्या कहती है पब्लिक.

Son Of Sardaar 2 Twitter Review: रेड 2 (Raid 2) के बाद अजय देवगन एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए तैयार हैं. उनकी कॉमेडी और एक्शन से भरपूर फिल्म सन ऑफ सरदार 2 (Son Of Sardaar 2) आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है. सन ऑफ सरदार 2 साल 2012 की सन ऑफ सरदार की सीक्वल है, जो टलने के बाद आखिरकार पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. फिल्म को लेकर अब लोगों का रिएक्शन भी सामने आ गया है. आप भी फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जान लें क्या कहती है पब्लिक.

सन ऑफ सरदार 2 को लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म से 13 साल बाद अजय देवगन जस्सी के रोल में नजर आए हैं. पहले पार्ट में उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा नजर आई थीं. इस बार मृणाल ठाकुर और नीरू बाजवा के साथ उनकी जोड़ी बनी है. कुछ लोगों ने फिल्म देखने के बाद इसे हल्की-फुल्की मनोरंजक मूवी बताया है. कुछ ने इसे साफ-सुथरी और तनाव-मुक्त भी बताया है. हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें फिल्म ने कुछ खास इंप्रेस नहीं किया है.

यहां देखें कुछ ट्वीट:

#SonOfSardaar2 REVIEW



RATING - ⭐️⭐️⭐️#SOS2 is a well-packaged entertainer that pleasantly surprises. While the trailer hinted at a routine slapstick comedy, the film turns out to be an engaging blend of situational humor, emotions, and nostalgia.



Several gags land… pic.twitter.com/2TO7pV66pn — Sumit Kadel (@SumitkadeI) August 1, 2025

#SonOfSardaar2Review ~ WORST FILM OF THE YEAR!



Rating: ⭐️½#AjayDevgn is becoming what Akshay Kumar used to be — that is, a film with ZERO EFFORT, FULL-ON SLEEPWALK & POOR ACTING 😬#SonOfSardaar2 is something that’s gonna give you a HEADACHE right from the first scene to the… pic.twitter.com/kbHaNVf4Pg August 1, 2025

Movie : #SonOfSardaar2

Movie Review : ⭐ ⭐ ⭐

Comedy and Acting :

The comic timing of #AjayDevgn and #RaviKishann is said to be superb in the film, especially in @ajaydevgn's role of a fake colonel, in which scenes from the film "#Border" are used. Supporting actors like… pic.twitter.com/XivvNPrvgd — Uttam (@Utms_786) August 1, 2025

#SonOfSardaar2 starring Superstar #AjayDevgn makes you laugh many many times in those two and half hours, yes a clean family entertaining film is on your way. 👍#SonOfSardaar2Review #SOSReview arriving soon !! — REAL BOXOFFICE (@realboxoffice2) August 1, 2025

#SonOfSardaar2 Interval: Comedy ka Masala daalna bhul gaye lagta hai. Matlab ab theek hai Below Average hai. #MrunalThakur as always impresses! #RaviKishan ke aane pe aisa lagta hai ke "Comedy" Movie hai baaki to jane do. #AjayDevgn ko dekhke nostalgia zaroor hoga 1st ka. — kuchbhihemish! (@hemishtweets) August 1, 2025

#SonOfSardaar2Review : ⭐⭐⭐½#SOS2Review ..#SonOfSardaar2 is a feel-good comedy drama with a strong emotional core & a beautiful representation of how deeply rooted values can shine even in foreign lands.. #AjayDevgn celebrates the Punjabi pride wrapped in humor, heart, & a… pic.twitter.com/chgV3YGoBw — Always Bollywood (@AlwaysBollywood) August 1, 2025

फिल्म में अजय देवगन के अलावा मृणाल ठाकुर, मुकुल देव, विंदू दारा सिंह, रवि किशन, कुब्रा सैत, नीरू बाजवा, संजय मिश्रा, और चंकी पांडे जैसे सितारे मौजूद हैं. ये दिवंगत मुकुल देव की आखिरी फिल्म है. मूवी पंजाब और स्कॉटलैंड की खूबसूरत बैकग्राउंड पर सेट है. फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं विजय कुमार अरोड़ा, और इसे अजय देवगन और ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है.

अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.