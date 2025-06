आमिर खान (Aamir Khan) और जेनेलिया डिसूजा (Genelia Dsouza) स्टारर फिल्म सितारे जमीन पर (Sitaare Zameen Par) 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. सितारे जमीन पर साल 2007 की फिल्म तारे जमीन पर (Taare Zaamen Par) का सीक्वल है, जिसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी दिखाई गई थी, जिसे डिसलैक्सिया था. वहीं, इस बार की फिल्म की कहानी ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के बारे में है. वहीं, इस मूवी में आमिर खान बास्केटबॉल कोच के रोल में नजर आए हैं. तो चलिए ऑडियंस को यह फिल्म कैसी लगी जानते हैं.

आमिर खान की यह फिल्म एक इमोशनल ड्रामा है, जो आपको भावुक करेगी. इसके साथ ही हंसाएगी भी. इस फिल्म का एक एक सीन देख आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे.

फिल्म के बारे में एक यूजर ने लिखा, '' यह फिल्म सिर्फ "सितारों" के बारे में नहीं है. 1 2 34 5 सितारे इसे माप नहीं सकते. आप उन खास बच्चों और आमिर खान के दिल और प्रयास का अंदाजा नहीं लगा सकते. यह इमोशनल, शक्तिशाली और वास्तव में खास है.सितारे ज़मीन पर ज़रूर देखें. ज़रूर देखें. बस इतना ही.

#SitaareZameenParReview ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



This film is more than just about “stars” 🌟

1 2 34 5 stars can’t measure it.

You can’t judge the heart and effort of those special kids and #AamirKhan 🙏

It’s emotional, powerful & truly special.#SitaareZameenPar is a must-watch!

Must watch. pic.twitter.com/Oz9JeBqJ0R