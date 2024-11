मूवी रिव्यू: सिंघम अगेन

डायरेक्टर: रोहित शेट्टी

कास्ट: अजय देवगन, करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ

ड्यूरेशन: 144 मिनट

रेटिंग: 3.5

सिंघम अगेन (Singham Again) इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. यह फिल्म 1 नवंबर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और दर्शकों की दिवाली को और भी खास बना दिया है. फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने किया है, जिसमें एक्शन ड्रामा भरपूर है. यह फिल्म रामायण की तर्ज पर तैयार की गई है और इसमें रामायण की कुछ झलकियां भी देखने को मिलेंगी और इसे मॉर्डन एक्शन के साथ शानदार अंदाज में पेश किया गया है. रोहित शेट्टी की इस फिल्म में एक्शन ड्रामा के साथ अच्छाई की बुराई पर जीत भी दिखाई है.

कुछ ऐसी है फिल्म की कहानी

"सिंघम अगेन" की कहानी में, डीसीपी बाजीराव सिंघम (अजय देवगन) अपनी पत्नी अवनी (करीना कपूर खान) को बचाने के लिए खतरनाक मिशन पर निकलते हैं. उनकी पत्नी का अपहरण कुख्यात आतंकवादी जुबैर हफीज ने किया है, जो "डेंजर लंका" के नाम से जाना जाता है. अर्जुन कपूर ने इस चुनौतीपूर्ण भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है, जिससे उनका किरदार और भी मजबूत बन गया है. फिल्म में उनके विलेन अवतार और खतरनाक पर्सनैलिटी को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. इस फिल्म में न केवल दमदार एक्शन के साथ कई ऐसे मोमेंट्स भी मिलेंगे जो आपको काफी भावुक कर देगी.

सिंघम अगेन और रामायण का मिला बेहतरीन कनेक्शन

"सिंघम अगेन" और रामायण के कनेक्शन को लेकर बात करें तो यह एक अनोखी फिल्म है जो रामायण के विभिन्न पहलुओं को खूबसूरती से दिखाती है. इसमें किरदारों को एक आधुनिक रूप में पेश किया गया है, जहां सिंघम को राम, अवनी को सीता और जुबैर को रावण के रूप में दिखाया गया है. यह फिल्म महाकाव्य रामायण की झलक दिखाती है, जो न केवल साहस और त्याग के बारे में है, बल्कि धर्म के मुद्दों पर भी एक नया नजरिया पेश करती है. इसके माध्यम से दर्शक एक इंस्पायरिंग स्टोरी का अनुभव करेंगे,जो पुरानी मान्यताओं से जोड़ती है.

सिंघम अगेन स्टारकास्ट ने की शानदार एक्टिंग

एक्टिंग की बात करें तो, इस फिल्म में अजय देवगन ने पुलिस ऑफिसर बाजीराव सिंघम के रोल को हर बार की तरह शानदार तरीके से निभाया है.फिल्म में उनका एक्शन अवतार ही नहीं बल्कि उनका इमोशनल रूप भी देखने को मिला है. करीना कपूर ने अवनी के किरदार भी काफी शानदार रहा है. रणवीर सिंह का एसीपी संग्राम "सिम्बा" भालेराव का रोल भी काफी मजेदार था. जहां उनकी कॉमिक टाइमिंग और मजेदार वन-लाइनर्स टेंशन से भरी सिचुएशन में भी हंसी का माहौल बनाती हैं. वहीं, दीपिका पादुकोण का एसपी शक्ति शेट्टी का किरदार बहुत इंप्रेसिंग है. जबकि, टाइगर श्रॉफ, जो एसीपी सत्या बाली के रोल में नजर आए हैं, उन्होंने शानदार एक्शन सीन किए हैं. फिल्म में चुलबुल पांडे यानी कि सलमान खान का कैमियो रोल देखने को मिला है, जो दर्शकों को काफी एक्साइटिंग करेगा.

दर्शकों को पसंद आ रही फिल्म

वहीं, फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों के ट्विटर रिव्यू वायरल हो रहे हैं, तो चलिए एक नजर डालते हैं इसपर. एक यूजर ने लिखा- सिंघम अगेन रिव्यू. यह दिवाली सिंघम अगेन की है, हर कोई अजय देवगन और अक्षय कुमार के प्रदर्शन की सराहना कर रहा है और उनकी जमकर तारीफ कर रहा है. ब्लॉकबस्टर लोड हो रही है.

एक और यूजर ने लिखा- लोग सिंघम अगेन के लिए पागल हो रहे हैं. अलग लेवल का हाईप है. इसके साथ ही फैंस ट्विटीर पर छोटी छोटी क्लिप भी शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने सिंघम की एंट्री की वीडियो शेयर की है. जिसमें अजय देवगन चलते हुए आ रहे हैं. इसपर यूजर ने कैप्शन में लिखा- सिंघम डे यहां है.

वहीं, सलमान खान के कैमियो रोल ने दर्शकों को काफी इंप्रेस किया है. जिसको लेकर ट्विटर पर दर्शकों को क्रेज देखने को मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा- सलमान खान का नाम ही काफी किसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए. अनबीलिबेबल क्रेज, 2 मिनट का कैमियो इतनी जबरदस्त धूम मचा दी है. दबंग, चुलबुल पांडे का एक्शन से भरपूर रोमांच जाने के लिए तैयार, सिंघम अगेन, सलमान खान.

Salman khan name is enough to make a movie blockbuster...



- Unbelievable Craze 🔥

- 2 min cameo can create such an epic hype

Action-packed thrill of "Dabangg," #ChulbulPandey

ready to go! #SinghamAgain #SalmanKhan pic.twitter.com/0O03vE5p7G