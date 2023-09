सिंगर Shubh की इंटरनेट पर हो रही थू-थू, भारत टूर कैंसिल होने के बाद बन रहे ऐसे Memes

डीएनए हिंदी: कनाडा में पंजाबी गानों और रैप म्यूजिक के जरिए पहचाने जाने वाले सिंगर शुभनीत सिंह (Singer Shubhneet Singh) की एक हरकत उन्हें भारी पड़ गई है. शुभ (Singer Shubh) ने भारत के नक्शे से खिलवाड़ करते हुए इंस्टा स्टोरी शेयर की थी, जिसके बाद उन्हें विराट कोहली ने गुस्से में सोशल अकाउंट से निकाल दिया था. वहीं, आज उनका भारत टूर भी कैंसिल कर दिया गया है. इसके बाद अब इंटरनेट पर उनकी थू-थू हो रही है. कई लोग फनी मीम बनाते हुए इस सिंगर को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं. लोगों ने इस सिंगर पर खालिस्तानी सपोर्टर होने का आरोप लगाया है.

शुभनीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें भारत का नक्शा था. इस नक्शे से कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब गायब कर दिया गया था और खालिस्तानी मानसिकता को सपोर्ट करते हुए एक मैसेज लिखा था. इसके बाद विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल समेत कई सेलेब्स ने उन्हें अपने सोशल अकाउंट से निकाल दिया था. इसके बाद शुभ का भारत टूर रद्द कराया गया. वहीं, अब सोशल मीडिया पर मीम बनाकर कई लोग सिंगर पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. यहां देखें वायरल हो रहे मीम-

“He is Subh, a pro-Khalistani singer who is from Punjab but currently living in Canada. He recently posted a map of India that clearly depicts Punjab as a separate entity, not a part of India. Surprisingly, he is now planning to perform in India.#WomenReservationBill pic.twitter.com/bWb6caMxK3