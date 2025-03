सलमान खान (Salman Khan) रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर फिल्म सिकंदर (Sikandar) आज ईद (Eid 2025) के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था. यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एआर मुरुगादॉस (Ar Murugadoss) ने किया है. फिल्म से मेकर्स से लेकर कलाकारों तक और फैंस को भी सिकंदर से काफी उम्मीदें हैं. एडवांस बुकिंग में सिकंदर को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वहीं, रिलीज के बाद दर्शकों को फिल्म कैसी लगी, चलिए एक नजर डालते हैं ट्विटर रिव्यू पर.

दरअसल, सलमान खान की सिकंदर ट्विटर पर काफी ट्रेंड हो रही है और लोग इसको लेकर लगातार अपने रिव्यू शेयर कर रहे हैं. लोग सुबह 6 बजे के शो को देखने के लिए थिएटर्स जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी सिकंदरीईदी से हैसटैग काफी वायरल हो रहा है.

A Crazy fan from Mumbai booked entire Audi for #Sikandar 6Am show by his own money 💥💥 #SalmanKhan #RashmikaMandanna pic.twitter.com/d6S4qM3brX

वहीं, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी सिकंदर को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने सलमान खान की टॉप 5 फिल्मों के बारे में लिखा है और बताया है कि किस तरह से ईद और दिवाली पर रिलीज होने वाली दबंग खान की फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. तरण आदर्श ने लिखा, '' सलमान खान की टॉप 5 ओपनर 'टाइगर 3' सबसे ऊपर सबकी नज़रें 'सिकंदर' पर. टाइगर 3 दिवाली 2023 पर रिलीज़. सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर है. बड़ा सवाल यह है कि क्या सिकंदर उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनर साबित होगी? इसके साथ ही उन्होंने सलमान की टॉप 5 फिल्मों के ओपनिंग डे का डाटा भी शेयर किया है.

SALMAN KHAN'S TOP 5 OPENERS – 'TIGER 3' TOPS – ALL EYES ON 'SIKANDAR'… #Tiger3 – released on #Diwali 2023 – is #SalmanKhan's biggest opener to date... The big question is: will #Sikandar emerge the biggest opener of his career?



Interestingly, like #Tiger3, #Sikandar is also set… pic.twitter.com/GaROeMaAxk