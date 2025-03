Salman Khan की Sikandar आखिरकार रविवार को रिलीज हो गई है. फिल्म के रिलीज होते ही थिएटर्स में फैंस का जमावड़ा लग गया था. कई जगहों पर पहला शो हाउजफुल तक हो गया था.

सलमान खान (Salman Khan) और रश्मिका मंदाना (Rashmika) की सिकंदर (Sikandar) आखिरकार बड़े पर्दे पर आ ही गई. फिल्म को लेकर काफी पहसे से ही लोगों में एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी. इस फिल्म ने 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है. सलमान के क्रेजी फैंस उनकी फिल्म देखने के लिए काफी समय पहले से ही उत्साहित ते और अब उन्होंने थिएटर्स में इस मूवी को लेकर अपना प्यार बरसाया है. सिकंदर के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियोज को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म कितनी एंटरटेनिंग बनी है कि लोग इसे देखकर थिएटर के अंदर ही नाचते-गाते नजर आ रहे हैं

सिकंदर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद फैंस थिएटर में स्क्रीन के सामने नाचते-गाते दिख दिए हैं. इस फिल्म के गानों ने पहले ही धूम मचा दी थी. वहीं थिएटर से निकल रहे लोग फिल्म की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे है. देशभर से थिएटरों के वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हर तरफ भाईजान की ही चर्चा हो रही है. इंटरनेट पर तमाम वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग जोहरा जबीन सॉन्ग पर थिएटर में नाचते हुए नजर आए. फैंस का क्रेज देखते ही बनता है.

सिकंदर में सलमान खान की एंट्री पर फैंस हूटिंग करते और सीटियां बजाते हुए नजर आए. ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

कुछ फैंस तो ऐसे थे जो फिल्म खत्म होने के बाद भी थिएटर में खुशी से झूमते हुए नजर आए. इस तरह से थिएटर में जबरदस्त माहौल बना हुआ है.

Just Done watching #Sikandar and can’t hold my excitement This is my review and reaction 🥵🔥#SalmanKhan pic.twitter.com/aLHkYtBymz — Rohit Pathak  (@Being_Rohitp) March 30, 2025

इस वीडियो में फैंस खूब सीटियां बजाते और हूटिंग करते नजर आए.

वहीं थिएटर से निकलकर लोग फिल्म का रिव्यू दे रहे हैं. फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

#SalmanKhan ENTRY is probably the BEST ENTRY EVER since Bharat 🔥💯@BeingSalmanKhan

Go Watch in the theatre 🙌🏻

Here adding a Glimpse Of my Theatre experience Today 🔥🔥 #SikandarFDFS #Sikandar #SikandarReview pic.twitter.com/AaEqI2UkNN — Aman Sahani (@Aman_sahani007) March 30, 2025

फिलहाल फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सभी लोग सलमान के काम की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं. लोगों के अनुसार सिकंदर बेहतरीन फिल्म है और इसकी कहानी से लेकर सभी एक्टरों का काम भी बहुत शानदार है.

