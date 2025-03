Salman Khan की फिल्म Sikandar के रिलीज होने में बस चंद घंटे बाकी हैं. ऐसे में इंटरनेट पर फिल्म को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है. फिल्म को लेकर फैंन में दीवानगी देखने को मिल रही है.

सलमान खान (Salman Khan) साल 2023 में आखिरी बार बड़े पर्दे पर टाइगर 3 (Tiger 3) में नजर आए थे. अब 2 साल बाद वो सिकंदर (Salman Khan Sikandar) के जरिए पर्दे पर छाने के लिए तैयार हैं. उनके साथ पहली बार रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) दिखने वाली हैं. 30 मार्च को ये दुनियाभर के बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है. ऐसे में फैंस को बेसब्री से फिल्म का इंतजार है. फिल्म से मेकर्स से लेकर एक्टर्स और फैंस को काफी उम्मीदे हैं. एडवांस बुकिंग (Sikandar Advance Booking) में गदर काटने के बाद फिल्म इंटरनेट पर भी बवाल मचा रही है और ट्विटर पर ट्रेंड हो रही है.

सलमान पहली बार दिग्गज फिल्ममेकर एआर मुरुगादॉस की फिल्म में काम कर रहे हैं. उनके अलावा इसमें रश्मिका मंदाना, सत्यराज, प्रतीक बब्बर, काजल अग्रवाल, शरमन जोशी और अंजिनी धवन भी अहम हिस्सा हैं. ऐसे में सिकंदर को बॉलीवुड की सबसे बड़ी रिलीज मिल रही है. जी हां, पूरे भारत में इसे 5500 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है. ईद पर रिलीज होने वाली इस फिल्म के लिए 22000 से ज्यादा शो प्रोग्राम किए जा रहे हैं.

फिल्म को लेकर सलमान के फैंस की एक्साइटमेंट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एडवांस बुकिंग में ही इसने डेढ़ लाख से ज्यादा टिकटें बेची हैं. सिकंदर ने पहले दिन पीवीआर आईनॉक्स और सिनेपोलिस सहित टॉप थिएटर चेन में प्री-सेल में 1,20,000 एडवांस टिकटें बेच दी हैं.

वहीं ट्विटर पर भी फिल्म को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है. कुछ यूजर्स टिकट की बिक्री के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं.

सलमान खान के फैंस उनके लिए लगातार दुआ भी कर रहे हैं. इसे देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म ओपनिंग पर और ईद के मौके पर काफी कमाई कर सकती है.

सलमान खान की आखिरी रिलीज टाइगर 3 की बात करें तो ये एक्टर की हाईएस्ट ओपनर फिल्म है. इसने पहले ही दिन 44.50 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं उनकी 2017 की टाइगर जिंदा है सबसे ज्यादा कमाई वाली मूवी है.

