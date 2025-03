सलमान खान (Salman Khan) स्टारर फिल्म सिकंदर (Sikandar) आज रविवार 30 मार्च को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में सलमान के साथ रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) भी अहम रोल में नजर आई हैं. सिकंदर का निर्देशन गजनी के डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस (Ar Murugadoss)ने किया है. इस एक्शन ड्रामा फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और एडवांस बुकिंग में भी सिकंदर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. वहीं, सिकंदर अपने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन करेगी. चलिए एक नजर डालते हैं इसपर.

डीएनए इंडिया ने सिकंदर की एडवांस बुकिंग और शुरुआती आंकड़े के बारे में ट्रेड एक्सपर्ट्स कोमल नाहटा से बात की. कोमल नाहटा से सिकंदर की एडवांस बुकिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "यह अच्छी नहीं है." सलमान की पिछली फिल्म टाइगर 3 से तुलना करने पर कोमल ने कहा कि सिकंदर की एडवांस बुकिंग उनकी पिछली फिल्म से कम है, "यह उम्मीद के मुताबिक नहीं है."कोमल ने एडवांस बुकिंग के लिए फीके रिस्पॉन्स का कारण बताते हुए कहा, "टीजर तक चर्चा बहुत खराब थी. टीजर के बाद जो ट्रेलर आया, वो लोगों को पसंद आया, लेकिन तब तक टीजर ने काफी नुकसान कर दिया था.

इसके अलावा दूसरे ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने भी फिल्म की ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर बात की. जैसा कि फिल्म में साउथ स्टार रश्मिका मंदाना, बाहुबली के सत्यराज भी नजर आएंगे. इसको लेकर उन्होंने कहा, '' यहां (साउथ) में एडवांस बुकिंग मामूली है, क्योंकि इस सप्ताह हमारी फिल्मों ने स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाया है. मलयालम में, हमारे पास मोहनलाल की एल2ई: एम्पुरान है। तमिल में, हमारे पास विक्रम की वीरा धीरा सोरन है, जिसने अपनी रिलीज के बाद अच्छी कमाई की है. तेलुगु में भी, मैड स्क्वायर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इसलिए हम अपनी खुद की रिलीज में व्यस्त हैं. सिकंदर पारंपरिक रिलीज नहीं है, यह रविवार को आ रही है, इसलिए यह थोड़ा 'आंखों से ओझल, दिमाग से ओझल' है.

दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने पुष्टि की, कि सिकंदर की ओपनिंग 30-40 करोड़ रुपये के बीच होने की उम्मीद है. रमेश ने कहा कि साउथ में घरेलू कलेक्शन में 20% योगदान देने की उम्मीद है, और रश्मिका, मुरुगादॉस के बावजूद, फिल्म साउथ में लगभग 10 करोड़ कमाएगी. दूसरी तरफ कोमल ने सिकंदर की तुलना टाइगर 3 से करना अनुचित पाया, लेकिन कहा कि फिल्म 30 करोड़ रुपये की ओपनिंग करेगी. बता दें कि सलमान की पिछली रिलीज, टाइगर 3 ने अपने पहले दिन 46 करोड़ रुपये कमाए, और यह उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई.

इन सभी के अलावा ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी अपने ट्विटर पर सलमान खान की टॉप 5 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन के बारे में बात की है और कहा है कि क्या सिकंदर इनके रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी. तरण आदर्श ने लिखा, '' सलमान खान की टॉप 5 ओपनर 'टाइगर 3' सबसे ऊपर सबकी नज़रें 'सिकंदर' पर. टाइगर 3 दिवाली 2023 पर रिलीज़. सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर है. बड़ा सवाल यह है कि क्या सिकंदर उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनर साबित होगी? दिलचस्प बात यह है कि टाइगर 3 की तरह,सिकंदर भी रविवार को रिलीज होने वाली है..यहां सलमान खान की टॉप5 सबसे बड़ी *ओपनिंग डेज* पर एक नज़र डालें,

2023: टाइगर 3 43 करोड़, दिवाली

2019: भारत 42.30 करोड़ ,ईद

2015: पीआरडीपी 40.35 करोड़,दिवाली

2016: सुल्तान 36.54 करोड़,ईद

2017: टाइगर जिंदा है 34.10 करोड़, क्रिसमस

