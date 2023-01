Mission Majnu: पाकिस्तान में ट्रोल हो रही Sidharth Malhotra की फिल्म, इन बड़ी गलतियों का जमकर उड़ा मजाक

Sidharth Malhotra की फिल्म का उड़ा मजाक

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) इन दिनों अपनी फिल्म 'मिशन मजनू' (Mission Majnu) को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं. फिल्म 20 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तो फैंस एक बार फिर सिद्धार्थ की एक्टिंग के मुरीद हो गए. 'शेरशाह' के बाद इस फिल्म में भी सिड अपने फैंस को इंप्रेस करने में कामयाब रहे. हालांकि, शांतनु बागची के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कहानी में मात खाती नजर आई. इन सब के बीच पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स ने फिल्म में कुछ ऐसी गलतियां पकड़ ली हैं जिन्हें लेकर पड़ोसी मुल्क में अब 'मिशन मजनू' पर मीम्स बनाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं, इन गलतियों को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स मेकर्स को जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि पाकिस्तान में यूजर्स और सेलेब्स बॉलीवुड में दिखाए जाने वाले मुस्लिम किरदारों का अक्सर मजाक उड़ाते नजर आ जाते हैं. उनकी ओर से अक्सर ये सुनने को मिल जाता है कि बॉलीवुड में मुस्लिम का किरदार निभाने वाले एक्टर को केवल आंखों में सुरमा और गले में ताजीब पहनाकर तैयार कर दिया जाता है जबकि वे एक्टिंग के दौरान कई तरह की गलतियां कर देते हैं. अब ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म को लेकर कहा जा रहा है.

इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक ऐसे भारतीय रॉ एजेंट का किरदार निभाया है जो एक मिशन के तहत पाकिस्तान जाता है. ऐसे में फिल्म में पाकिस्तान पर कई सीन दिखाए गए जहां कई जगहों पर उर्दू भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि, उर्दू भाषा के इन शब्दों में कहीं स्पेलिंग गलत लिखी है तो वहीं, कुछ में उर्दू वाक्या का गलत अनुवाद किया गया है. यही वजह है कि अब पाकिस्तानी यूजर्स ने फिल्म और बॉलीवुड का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है.

यहां देखें लोगों का रिएक्शन-

Ok, so my Urdu isn't great, but I feel like "کیپ یور شوس حری" is not a correct translation of "keep your shoes here". pic.twitter.com/FWmiUoTJ5j

— Abdulla @KarakMufti@mastodon.world (@KarakMufti) January 20, 2023

Framing this and putting it by my front door so that ppl know where to put their شوس https://t.co/5rpFaMgHIh — ChaiLatté⛄️❄️ (@thenorthaspoken) January 21, 2023

पाक यूजर्स द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों में एक सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा को मस्जिद में किसी से बात करते दिखाया गया है. मस्जिद में एक साइन बोर्ड लगा है, जिसपर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है. इसे लेकर यूजर्स का कहना है यहां गलत शब्द लिखे गए हैं, जिनका मतलब अजीब बन रहा है. इतना ही नहीं, कइयों ने तो इसे लेकर मेकर्स पर फिल्म में उर्दू भाषा का अनुवाद करने के लिए गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करने के आरोप लगा दिए हैं.

इसके अलावा एक अन्य सीन में पाकिस्तानी ट्रेन को खड़ा दिखाया गया है जहां ट्रेन के गेट के पास उर्दू में 'प्रवेश' लिखा है, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है. इसे लेकर भी फिल्म की जमकर ट्रोलिंग की जा रही है. ऐसी कई तस्वीरें शेयर करते हुए पाक यूजर्स लिखते हैं, 'प्रोड्यूसर के पास दो डॉलर और एक सपना था. उसने कुछ नहीं सोचा, खाली दिमाग और वाइब्ज के साथ फिल्म बना दी' तो दूसरे ने लिखा, 'हमारे क्रिकेटर का मजाक उड़ाते रहे और खुद ये हाल है.'

داخلہ hota hai not داخل

actual bogie picture with ‘entrance’ written on door. Hamaray Cricketers ka mazaq urta tay rahay Aur khud yeah haal hai https://t.co/bhmqivk7gI pic.twitter.com/KejXTKD3RH — pharaz (@pharaz7) January 10, 2023

me an indian greeting the locals on my first day in pakistan pic.twitter.com/xP7ETItcUX — ek pun ka jeena (@maulanaglumi) January 11, 2023

बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस फिल्म में रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) भी लीड केरेक्टर में नजर आ रही हैं. फिल्म में साउथ एक्ट्रेस ने नेत्रहीन लड़की का किरदार निभाया है. इसके अलावा फिल्म में कुमुद मिश्रा भी एजेंट के किरदार में हैं और उनकी एक्टिंग भी जबरदस्त है. शारिब हाशमी ने भी शानदार एक्टिंग की है. हालांकि, 'मिशन मजनू' को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है.

