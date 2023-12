जानें हार्ट अटैक के बाद कैसी है Shreyas Talpade की तबीयत, कब मिलेगी अस्पताल से छुट्टी?

बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े(Shreyas Talpade) को गुरुवार के दिन हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से एक्टर अस्पताल में भर्ती हैं और हाल ही में उनके डिस्चार्ज होने को लेकर अपडेट सामने आया है.

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े(Shreyas Talpade) को गुरुवार के दिन अपनी आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल (Welcome To The Jungle) की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी करवाई गई, जो कि सफल रही है. वहीं, श्रेयस की हेल्थ में अब पहले से काफी सुधार है और हाल ही में उनके अस्पताल से डिस्चार्ज होने को लेकर अपडेट सामने आया है.

दरअसल, श्रेयस के दोस्त और फिल्म निर्माता सोहम शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ दिए एक इंटरव्यू में एक्टर की हालत के बारे में बात की और उन्होंने बताया कि वे ठीक हो रहे हैं. श्रेयस को मुंबई के बेलेव्यू अस्पताल से छुट्टी को लेकर भी उन्होंने बताया कि वे रविवार रात या फिर सोमवार सुबह तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं और आज सुबह उसने हमारी तरफ देखा और मुस्कुराया. यह हम सभी के लिए राहत की बात थी.'

सोहम ने की दीप्ति की तारीफ

इस दौरान सोहम ने श्रेयस की पत्नी की भी काफी तारीफ की है. उन्होंने कहा कि दीप्ति श्रेयस तलपड़े ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि श्रेयस को दिल का दौरा पड़ने के बाद सही समय पर जरूरी मेडिकल फैसिलिटी मिले. सोहम ने कहा वह ग्रिटीट्यूड और आशीर्वाद से भरे हुए थे कि समय पर उनकी देखभाल की गई. उनकी पत्नी दीप्ति को धन्यवाद, जिनकी समझ अमेजिंग थी और उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया. क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद फौरन अस्पताल में भर्ती करवाना आसान नहीं होगा. ऐसे में मैं दीप्ति की समझ की दाद देता हूं.

श्रेयस की पत्नी दीप्ति ने दी थी हेल्थ की जानकारी

आपको बता दें कि श्रेयस की पत्नी ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम के जरिए एक बयान जारी किया था और उन्होंने एक्टर की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि हाल ही में मेरे पति के स्वास्थ्य संबंधी संकट के बाद भारी चिंता और शुभकामनाओं के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूं. मुझे सभी को यह बताते हुए राहत मिल रही है कि उनकी हालत अब स्थिर है और कुछ दिन में छुट्टी दे दी जाएगी. इस दौरान मेडिकल टीम की देखभाल और समय पर रिस्पॉन्स ने अहम भूमिका निभाई है और हम उनके आभारी हैं. हम अपनी प्राइवेसी का सम्मान करने का रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी रिकवरी जारी है. आपका अटूट समर्थन हम दोनों के लिए ताकत का एक सोर्स है. आपको बता दें कि श्रेयस की दिल की धड़क दस मिनट के लिए रुक गई थी. इस बात की जानकारी खुद बॉबी देओल ने दी थी.

