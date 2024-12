शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) बीते लंबे वक्त से पोर्नोग्राफी प्रोडक्शन के आरोपों के चलते विवादों से घिरे हुए हैं. वहीं, बीते दिनों भी उनके घर और ऑफिस पर ईडी ने छापेमारी की थी. तीन सालों से चल रहे इस विवाद को लेकर राज कुंद्रा ने कभी भी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अब उन्होंने इन आरोपों को लेकर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि विवाद में उनके परिवार को फंसाया जा रहा है.

एएनआई के साथ इंटरव्यू के दौरान राज कुंद्रा ने कहा, '' मौन आनंद है. लेकिन जब परिवार की बात आती है और जब परिवार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए. जब मैं चुप रहता हूं, तो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ छिपा रहा हूं और लोगों को सच्चाई का एहसास होना चाहिए.

राज कुंद्रा ने आरोपों से किया इनकार

वहीं, कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी प्रोडक्शन के आरोपों को सिरे से इनकार किया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वह अश्लील कंटेंट बनाने में शामिल नहीं है. इस दौरान उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि उन्होंने अपने भाई-बहन की कंपनी को टेक्निकल सेवाएं दी हैं, जिसने यूके में बोल्ड लेकिन गैर-अश्लील कंटेंट दिखाने वाले एक ऐप को होस्ट किया था.

#WATCH | Mumbai | On the pornography case, Businessman Raj Kundra says "There must be someone behind this, definitely...When you do business in this country, naturally you make friends as well as enemies. I had an issue with a business rival and when I was in police custody,… https://t.co/aGYSD5I0Ev pic.twitter.com/PEPGowLA4q