Shehzada: Kartik Aaryan का लुक देख फैंस हुए बेताब, लेकिन करण जौहर की वजह से बदल गई रिलीज डेट?

Kartik Aaryan

डीएनए हिंदी: Shehzada First Look: अपनी फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) के जरिए धमाल मचाने के बाद कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं. यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि अब कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड के नए सुपरस्टार के तौर पर आंका जाने लगा है. एक बार फिर दर्शकों की बेताबी को बढ़ाने के लिए कार्तिक आर्यन अपनी आनेवाली फिल्म 'शहजादा' के फर्स्ट लुक ( Shehzada First Look) के जरिए फिर से वापस आए हैं. हालांकि, फिल्म की रिलीज को नई तारीख मिल गई है. पहले यह फिल्म इस साल नवंबर में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है.



अपनी आने वाली फिल्म 'शहजादा' के फर्स्ट लुक को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया है. कार्तिक आर्यन की फिल्म, जो इस साल नवंबर में रिलीज होने वाली थी, अब यह अगले साल फरवरी में रिलीज होगी. ​​​​​​यहां एक बात बताना जरूरी हो जाता है कि कार्तिक आर्यन की फिल्म 'शहजादा', करण जोहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के साथ क्लैश करने वाली है.

इस बात से सभी वाकिफ हैं कि करण जौहर और कार्तिक आर्यन के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं हैं. क्या ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो फिल्म इस साल नवंबर में रिलीज होने वाली थी उसे जानबूझकर फरवरी में रिलीज किया जाएगा? हालांकि, इस बारे में अभी जाहिर नहीं हो पाया है कि फिल्म की रिलीज डेट आगे क्यों बढ़ाई गई?

'भूल भुलैया 2' के सुपरहिट होने के बाद कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी बुलंदियों पर हैं. अब फिल्म निर्माता भी कार्तिक आर्यन के ऊपर अपना विश्वास जता रहे हैं. अपने दम पर फिल्मों को हिट कराने का माद्दा रखने वाले कार्तिक आर्यन क्या करण जोहर किस फिल्म को टक्कर दे पाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा.

कार्तिक की शहजादा, अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर 'अल्ला वैकुंकपुरमुलो' का ऑफिशियल रीमेक है, और इसमें कार्तिक के साथ लुक्का चुप्पी की उनकी को-स्टार कृति सैनन भी हैं.

