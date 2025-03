रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में आईपीएल 2025 के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को सात विकेट से रौंद दिया. KKR सिर्फ 174 रन ही बना पाई, जिसे RCB ने सिर्फ 16.2 ओवर में हासिल कर लिया. केकेआर की हार से शाहरुख खान (Shah Rukh Khan KKR) काफी निराश हो गए. उनकी कई फोटोज और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसे देख फैंस का भी दिल टूट गया है.

शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर का शनिवार, 22 मार्च को आरसीबी के साथ रोमांचक मुकाबला था जिसमें केकेआर को हार का सामना करना पड़ा. स्टैंड से मैच देख रहे शाहरुख अपनी टीम की हार से निराश थे. मैच के दौरान भावनात्मक उतार-चढ़ाव से गुजरते हुए उनका एक वीडियो उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इससे पहले शाहरुख को अपनी टीम के लिए चीयर करते भी देखा गया. क्रिकेट की हलचल के बीच, सभी का ध्यान स्टैंड पर गया, जहां बॉलीवुड एक्टर ने जोश से हिस्सा लिया था.

SHAH RUKH KHAN JUST BEHIND ME 😍 pic.twitter.com/cubSnxV8ub