Pathaan के ट्रेलर को लेकर फैन ने Shah Rukh Khan से पूछा ऐसा सवाल, जवाब ने जीत लिया लोगों का दिल

Pathaan के 2 गाने रिलीज हो चुके हैं पर इसके Trailer अब तक रिलीज नहीं हुआ. इसपर एक फैन ने Shah Rukh Khan से सवाल पूछा जिसका जवाब काफी वायरल हो रहा है.

डीएनए हिंदी: शाहरुख खान की फिल्म पठान इन दिनों काफी सुर्खियों में है. चार साल के लंबे ब्रेक के बाद किंग खान अपनी इस मोस्ट अवेटिड फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. इस बात से एक तरफ जहां एक्टर के फैंस खुश हैं तो वहीं फिल्म को लेकर तमाम तरह के विवाद सामने आए हैं. इन सबके बीच आज क्रिसमस के मौके पर शाहरुख ने अपने फैंस को सरप्राइज दिया है. उन्होंने आज ट्विटर पर आस्क मी एनीथिंग सेशन (Ask Me Anything Session) किया और एक बार फिर उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए. इसी बीच फिल्म के ट्रेलर के बारे में पूछे गए एक सवाल पर किंग खान के जवाब ने सभी को इंप्रेस कर दिया है.

रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शाहरुख खान ने #AskSRK सेशन शुरू किया. एक बार फिर उन्होंने काफी फैंस के सवालों के जवाब दिए. उन्होंने ट्वीट किया, "सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं. एक छोटे बच्चे के साथ क्रिसमस के गिफ्ट को डिजाइन करने और उनका आनंद लेने में दिन बिताया. उसने मुझे अभी थोड़ा ब्रेक दिया है तो जल्दी से #AskSRK फिर मस्ती में लौट आएं.'

Merry Christmas to all. Spent the day designing and enjoying Christmas goodies with lil one. He has given me a little break now so maybe a quick #AskSRK then back to merriment. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

बस फिर क्या था. एक एक कर किंग खान के पास सवालों की झड़ी लग गई. एक फैन ने पठान के ट्रेलर की रिलीज डेट के बारे में पूछ लिया. इस ट्विटर यूजर ने पूछा, 'पठान ट्रेलर रिलीज क्यों नहीं कर रहे.' इसके जवाब में शाहरुख ने कहा, "हा हा मेरी मर्जी. जब आएगा तब आएगा.'

Ha ha Meri marzi!!! It will come when it comes — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

वहीं एक फैन ने, 'एक व्यक्ति के रूप में कौन बेहतर है, पठान या सुरिंदर साहनी.' इसपर शाहरुख ने कहा, 'साहनी जेंटल...पठान जेंटलमैन मुझे लगता है.' बता दें कि साल 2008 में आई फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख के किरदार का नाम सुरिंदर साहनी है.

Sahni gentle…Pathan a gentleman I think — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

इसके आग एक शख्स ने पूछा, 'आपको कैसा लगता है जब लोग कहते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी अपने समय से आगे थी' उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं अतीत के अच्छे या बुरे के बारे में नहीं सोचता. अगर यह अच्छा नहीं है तो यह अच्छा नहीं है ... चीजों को relevant होना चाहिए.'

Have a great new year ahead. Love to u and your family — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

जब एक फैन ने पूछा कि क्या वो फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के फैन हैं, तो शाहरुख ने जवाब दिया, "कौन नहीं है ??" एक फैन ने शाहरुख से पूछा कि वह 'इतने हैंडसम' क्यों हैं, तो उन्होंने कहा, "मां बाप के जीन अच्छे थे.

उन्होंने ट्वीट के साथ अपना session खत्म किया और लिखा "अब जाना है... बच्चा बुला रहा है. आप सभी का धन्यवाद. आपको नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और क्रिसमस की शुभकामनाएं. सभी खुश रहें और आप सभी के जीवन के सबसे अच्छे दिन हों... और हमेशा के लिए. आपका भला हो.'

सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म पठान में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी दिखाई देंगे. फिल्म 25 जनवरी, 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

इसके अलावा शाहरुख एटली की आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म जवान और निर्देशक राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म डंकी में तापसी पन्नू के साथ नजर आएंगे.

