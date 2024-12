पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) भारत में अपने दिल लुमिनाटी कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में है. शनिवार शाम को कोलकाता में खचाखच भरे दर्शकों के बीच उन्होंने परफॉर्म किया जिसके वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं. वहीं दिलजीत ने भी अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बारे में भी तारीफ करते दिखे. इस वीडियो को खुद किंग खान ने भी शेयर किया है.

शाहरुख खान ने अपने एक्स पर दिलजीत दोसांझ का एक पोस्ट शेयर किया है. इस वीडियो में दिलजीत ने कहा 'कोरबो, लोरबो, जीतबो रे' और बोले कि कोलकाता नाइट राइडर्स की एक खूबसूरत टैगलाइन है. उन्होंने कहा कि ये शाहरुख खान की आईपीएल टीम है, इसलिए उन्हें यह पसंद है क्योंकि वो सुपरस्टार के फैन भी हैं.'

इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए, किंग खान ने लिखा 'सिटी ऑफ जॉय में खुशी लाने के लिए धन्यवाद दिलजीत पाजी. मुझे यकीन है कि केकेआर और उनके फैंस को कोरबो लोरबो जीतबो संदर्भ पसंद आएगा. शुभकामनाएं और एक शानदार टूर हो.'

Thank you for bringing joy to the City of Joy, @diljitdosanjh Paaji. I’m sure all at @KKRiders and their fans love the Korbo Lorbo Jeetbo reference. All the best and have a great tour…. Love u https://t.co/SS9EpJV0Ev