शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. वह दुनिया भर में अपने शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं. वहीं, हाल ही में सुपरस्टार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi) की वेव्स समिट 2025 को लेकर बात की और बताया कि वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि एक पहल है जिसका मकसद भारत को ग्लोबल क्रिएशन का केंद्र बनाना है.

दरअसल, पीएम ने हाल ही में अपने रेडियो संबोधन मन की बात में, घोषणा की, कि भारत में 5 फरवरी से 9 फरवरी के बीच पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (waves) की मेजबानी करेगा. इसी को लेकर शाहरुख खान ने पीएम मोदी का ट्वीट किया हुआ वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था. उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, '' एक ऐसा मौका है जो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है. मैं बड़ी आशा के साथ वेव्स एक फिल्म और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड समिट, हमारे देश में आयोजित होने का इंतजार कर रहा हूं. एक मौका जो हमारे इंडस्ट्री का जश्न मनाता है और इंडियन इकॉनमी में इसकी भूमिका के साथ-साथ एक नरम शक्ति के रूप में इसकी ताकत को स्वीकार करता है और सबसे बढ़कर, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, नरेंद्र मोदी जी.

It is with great anticipation that I look forward to WAVES - a film and entertainment world summit - to be held in our country itself. An occasion that celebrates our industry and acknowledges the role it plays in the Indian economy as well as its strength as a soft power… and… https://t.co/QE52Rs11NZ