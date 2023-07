ICC ने World Cup Trophy संग शेयर की Shah Rukh Khan की दिलकश तस्वीर, फोटो देख फैंस ने दिए मजेदार रिएक्शन

डीएनए हिंदी: शाहरुख खान(Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जवान(Jawan) को लेकर चर्चा में है. हाल ही में फिल्म का प्रीव्यू रिलीज किया गया था. इस फिल्म में वह पहली बार अपने करियर में गंजे हुए है, जिसे देख उनके फैंस हैरान रह गए थे. वहीं, फिल्म में एक्टर के साथ साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस नयनतारा(Nayanthara) नजर आने वाली हैं. इसके साथ ही सभी जानते हैं कि शाहरुख खान एक बहुत बड़े क्रिकेट फैन है. इसी बीच एक्टर की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है.

दरअसल, आईसीसी ने वनडे विश्व कप ट्रॉफी के साथ सुपरस्टार शाहरुख खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. इस तस्वीर में शाहरुख खान ट्रॉफी के सामने खड़े होकर उसे निहार रहे हैं और साथ ही मुस्कुरा रहे हैं. आईसीसी द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है- किंग खान, CWC23 Trophy. यह बस करीब है.

फैंस ने किए मजेदार कमेंट

वहीं, शाहरुख खान की इस वायरल तस्वीर को देख उनके फैंस खुद को रोक नहीं पाए हैं. वे लगातार वायरल पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- हम इस ट्रॉफी को इस साल घर ला रहे हैं. अन्य ने लिखा- बॉलीवुड किंग. एक और यूजर ने लिखा- एक किंग ट्रॉफी के साथ है. अब एक और किंग (कोहली) ट्रॉफी उठाने का इंतजार कर रहा हूं.

ये भी पढ़ें- PAK vs ENG T20: रातोंरात कोई शाहरुख खान नहीं बन जाता, पढ़ें पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने क्यों कही ऐसी बात

पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया

बता दें कि भारत इस साल 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में विश्व कप की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. वहीं, इसको लेकर भारतीय क्रिकेटर्स लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं. इसके साथ ही फैंस भी वर्ल्ड कप को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. भारतीय टीम 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ भिड़ेगी.

History will be written and dreams will be realised at the ICC Men's Cricket World Cup 2023 🏆



All it takes is just one day ✨ pic.twitter.com/G5J0Fyzw0Z