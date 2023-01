Shah Rukh Khan के फैन की ऐसी दीवानगी, Pathaan का पहला शो देखने के लिए पूरा थिएटर कर डाला बुक

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone And John Abraham Pathaan Climax: पठान का क्लाइमैक्स

डीएनए हिंदी: शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फिल्म पठान (Pathaan) के रिलीज होने में अब कुछ ही वक्त बचा है. फिल्म की एडवांस बुकिंग (Pathaan Advance Booking) भी शुरू हो गई है जिसके आंकड़े काफी शानदार नजर आ रहे हैं. 4 साल बाद बादशाह को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब फैंस इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. इसी बीच खबर सामने आई है कि मुबंई में शाहरुख खान के दीवाने फैन ने फिल्म का फर्स्ट र्ड फर्स्ट शो (Pathaan First Day First Show) देखने के लिए पूरा थिएटर ही बुक (whole theatre booked) कर लिया है.

पठान फिल्म 25 जनवरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. एक फैन ने फिल्म का पहला शो देखने के लिए पूरा थिएटर ही बुक कर लिया है. जी हां, मुंबई के गैटी गैलेक्सी थिएटर में सुबह 9 बजे के शो के लिए फिल्म की सारी सीट बुक कर ली गई हैं.

फैंस ने किया सोशल मिडिया पर पोस्ट

फैंस ने पोस्ट शेयर करते हुए लिख, 'गेटी में 'Pathaan' के साथ इतिहास रचा जा रहा है. पहली बार किसी फिल्म का पहला शो सुबह 9 बजे दिखाया जाएगा. आइए बनिए इस इतिहास का हिस्सा'.

फैंस का क्रेज देख थिएटर की पॉलिसी में बदलाव

फिल्म के क्रेज को देखते हुए थिएटर मालिक ने पॉलिसी में बदलाव किया है क्योंकि गेटी थिएटर मुंबई का सबसे बड़ा और आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन थिएटर माना जाता है. पहले इस थिएटर में कोई भी फिल्म का पहला शो 12 बजे का होता था, लेकिन इस बार बदलाव करते हुए शो की टाइमिंग को चेंज किया गया है. अब फिल्म का पहला शो सुबह 9 बजे दिखाया जाएगा.

