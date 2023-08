क्या Pathaan की आंधी से डर गया Shehzada, इस कारण टाल दी गई Kartik Aaryan की फिल्म की रिलीज डेट

डीएनए हिंदी: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म पठान (Pathaan) एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ रही है. बॉक्स ऑफिस (Pathaan Box office collection) पर ये फिल्म धांसू कमाई कर रही है और केवल 5 दिनों की में इसने दुनिया भर में 533 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म को फैंस ही नहीं सेलेब्स का भी सपोर्ट मिल रहा है. वहीं अब कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की जल्द रिलीज होने वाली फिल्म शहजादा (Shehzada) के मेकर्स ने पठान के धमाल को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. शहजादा के मेकर्स ने ऐलान किया है कि वो अपनी मूवी की रिलीज डेट में बदलाव (Shehzada release) कर रहे हैं.

दरअसल कार्तिक आर्यन और कृति सेनन स्टारर फिल्म शहजादा 10 फरवरी 2023 को रिलीज होने वाली थी. हालांकि अब मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को टाल दिया है. अब ये फिल्म 17 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. मेकर्स का कहना है कि पठान को दर्शकों से मिल रहे प्यार को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है. कहा ये भी जा रहा है कि मेकर्स ने शाहरुख खान की इज्जत करते हुए अपनी फिल्म को आगे बढ़ा दिया है. शहजादा के मेकर्स चाहते हैं कि पठान को दर्शकों का भरपूर प्यार मिले.

#BreakingNews… #Shehzada shifts to a new date… Will now arrive one week late, on 17 Feb 2023… This #KartikAaryan - #KritiSanon starrer is directed by #RohitDhawan. pic.twitter.com/Lnwdr4NJUM