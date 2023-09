Shah Rukh Khan की Pathaan का नया पोस्टर देख बुरी तरह भड़के लोग, मेकर्स को दे डाली ऐसी धमकी

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) लगभग 4 साल बाद अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान (Pathaan) के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. इसे लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. एक्टर के फैंस लंबे समय से उनकी आने वाली फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं. इन सब के बीच बीते दिन पठान का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया. पोस्टर में हर बार की तरह इस बार भी लंबे घुंघराले बाल, काला चश्मा पहने शाहरुख खान का अंदाज देखने लायक है. किंग खान का किलर एटीट्यूड देख फैंस एक बार फिर उनके दीवाने बन बैठे हैं. हालांकि, इस बीच कई लोग ऐसे भी रहे जो पठान के इस पोस्टर के सामने आने के बाद बुरी तरह भड़क गए हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, किंग खान की इस फिल्म के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड हैं. आलम यह है कि हर कोई फिल्म को देखने के लिए एक-एक दिन गिन रहा है. वहीं, फिल्म के मेकर्स अबतक पठान से शाहरुख के कई लुक और पोस्टर रिलीज कर चुके हैं जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार भी मिला. हालांकि, अब लग रहा है मानो फैंस के सबर का बांध टूट चुका है.

एक-एक कर कई पोस्टर देखने के बाद फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार शायद फिल्म का कोई गाना रिलीज किया जाएगा लेकिन ऐसा ना करते हुए मेकर्स ने इस बार भी एक नया पोस्टर रिलीज कर दिया. अब इसी बात को लेकर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है.

यह भी पढ़ें- Salman Khan को मिल गया नया प्यार, 24 साल छोटी इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं भाईजान!

यहां देखें Pathaan का नया पोस्टर

Get. Set. Boom! 🔥 Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. https://t.co/N2hAejQtY8 pic.twitter.com/2wkfHMlA9I

नए पोस्टर में शाहरुख खान लंबे घुंघराले बालों में काफी डैशिंग लग रहे हैं. उन्होंने सनग्लासेस लगाए हैं. साथ ही पोस्टर पर लिखा गया है, 'अपनी कुर्सी की पेटी बांधलो.'

यह भी पढ़ें- Ram Gopal Varma ने जिस एक्ट्रेस के पैर को किया किस, उसकी हॉट फोटोज ढाती हैं कहर

इधर, इस पोस्टर के सामने आने के बाद लोगों ने यशराज फिल्म्स (Yash Raj Films) पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. एक तरफ जहां कुछ लोग पोस्टर को लेकर मेकर्स को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं तो वहीं, कइयों ने इसपर मीम्स बना डालें हैं.

पोस्टर पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'कितनी बार कुर्सी की पेटी बांधू....गाने कब ला रहे हो या बस पेटी ही बांधकर रह जाएं' तो दूसरे ने लिखा, 'कितनी बार बांधे भाई...जल्दी से गाना रिलीज करो वर्ना वही कुर्सी फैंक के मारेंगे.' तीसरे ने लिखा, 'हार्ट अटैक देगा क्या भाई...जब भी नोटिफिकेशन आता है, लगता है सॉन्ग आया है. YRF पहले अनाउंसमेंट करना फिर सॉन्ग रिलीज करना.' इन सब के अलावा कई लोगों ने इसे लेकर तमाम तरह के मीम्स भी शेयर किए हैं.

यहां देखें लोगों का रिएक्शन-

Peti baandh baandh ke body pe dardh bhi hora ha hai..jaldi song release karo! Ur promo plans are out of my thinking..if first song is releasing on 2nd week of Dec, then when is the second one releasing? Enough gap is also needed..and trailer kab..movie ke baad?