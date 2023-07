Jawan Prevue: टीजर के ये सीन हैं एकदम कॉपी, लोगों ने ढूंढ निकाले असली क्लिप और फोटोज

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्‍म जवान (Jawan) का प्रीव्‍यू वीडियो आज रिलीज हो गया. इस 2 मिनट के वीडियो ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है और लोग बस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. इस वीडियो में शाहरुख खान के कई लुक देखने को मिले हैं. एक्शन से भरपूर इस वीडियो को जहां एक तरफ फैंस का काफी प्यार मिल रहा है तो वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स फिल्म के कुछ सीन को कॉपी (Jawan Scenes copied) करने का आरोप लगा कर जवान को ट्रोल (Jawan Troll) कर रहे हैं.

जवान के प्रीव्‍यू वीडियो ने जहां फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं वहीं सोशल मीडिया पर इसके कई सीन ट्रोल हो रहे हैं. यहां तक कि उन्हें कहां और किस फिल्म से कॉपी किया गया है इसके लेकर भी लोग फोटो और क्लिप शेयर कर रहे हैं. ऐसे में लोग फिल्‍म के डायरेक्‍टर एटली के साथ शाहरुख खान को भी ट्रोल कर रहे हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से सीन कॉपी-पेस्‍ट हैं.

लोगों का कहना है कि इस टीजर के एक सीन में शाहरुख खान का एक लुक फिल्म अपरिचित से कॉपी किया गया है. ये साउथ सुपरस्टार विक्रम की फिल्म है.

Every masterpiece has its cheap copy. #Jawan #JawanPrevue #ShahRukhKhan pic.twitter.com/cCSqzpYBDC

यहां कर कि लोगों ने इसपर सालार से भी सीन कॉपी करने की बात कही है. दोनों फोटो पोस्ट कर ट्विटर पर जवान को ट्रोल किया जा रहा है.

Srk thinks that he can compete #Prabhas 🔥😂

Salaar teaser without Prabhas look >>> #jawan copy trailer pic.twitter.com/ODHPW1uCuO