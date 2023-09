Jawan की आंधी ले उड़ी Pathaan का ये रिकॉर्ड, 24वें दिन किया धांसू कलेक्शन

डीएनए हिंदी: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को इस समय बॉलीवुड का बादशाह कहना गलत नहीं होगा. चार साल बाद पर्दे पर लौटे किंग खान अपनी एक के बाद एक रिलीज फिल्मों से बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. इसी साल जनवरी में रिलीज हुई पठान (Pathaan) ने धमाल मचाया था और अब फिल्म जवान (Jawan) कई रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म का ऑडियंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. ओपनिंग डे से अब तक ये धांसू कमाई (Jawan box office collection) कर रही है और तो और इस फिल्म ने पठान के भी कई सारे रिकॉर्ड (Jawan box office records) को पीछे छोड़ दिया है.

शाहरुख खान की जवान को रिलीज हुए 24 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद भी फिल्म का जबरदस्त जलवा बॉक्स ऑफिस पर कायम है. अब आंकड़ों की मानें तो दुनियाभर में फिल्म ने 1000 करोड़ का कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. जी हां, Sacnilk.com की मानें तो एटली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अब 1055 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो इस साल की शाहरुख की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान का लाइफटाइम कलेक्शन था.

#Jawan is an ALL TIME BLOCKBUSTER…#Jawan biz at a glance… #Hindi version…

⭐️ Week 1: ₹ 347.98 cr [8 days]

⭐️ Week 2: ₹ 125.46 cr

⭐️ Week 3: ₹ 52.06 cr

⭐️ Total: ₹ 525.50 cr#India biz. Nett BOC. #Boxoffice#Jawan biz at a glance… #Tamil + #Telugu versions…

⭐️ Week 1:… pic.twitter.com/HKxbX743UF