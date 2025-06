हिंदी सिनेमा की शानदार फिल्मों में से एक Swades को लेकर Aamir Khan ने बड़ा बयान दिया था. अब लोग उन्हें इसको लेकर काफी ट्रोल कर रहे हैं.

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान वैसे तो रोमांस के लिए जाने जाते हैं पर साल 2004 में उनकी फिल्म स्वदेश रिलीज हुई थी जिसे हिंदी सिनेमा की बेस्ट फिल्मों में से एक माना जाता है. आशुतोष गोवारिकर के निर्देशित में बनी इस फिल्म ने लोगों को बहुत प्रेरित किया था. आज सालों बाद भी लोग इसे देखना पसंद करते हैं. इसी बीच इस मूवी को लेकर आमिर खान ने बड़ी बात कही है. आमिर ने बताया कि उन्होंने स्वदेस का ऑफर अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उन्हें ये बहुत उबाऊ फिल्म लगी थी. बस उनके इस कमेंट ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी और वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए.

आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर का प्रमोशन करने में बिजी हैं. इसी बीच एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी कुछ रिजेक्ट की हुई फिल्मों के बारे में बात की जिसमें से एक स्वदेश थी. जूम को दिए गए एक इंटरव्यू में आमिर ने कहा 'मुझे यह बहुत बोरिंग लगा! मैंने यह बात आशु से तब कही थी जब उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई थी. असल में, मैं आपको बताता हूं, आशु ने मुझे यह कहानी तब सुनाई थी जब हम लगान बना रहे थे. उस समय इसका नाम कावेरी अम्मा था. उन्होंने मुझे यही बताया था.'

उनका ये कमेंट जैसे ही सामने आया ये इंटरनेट पर वायरल हो गया. लोगों ने आमिर को खूब ट्रोल किया और उन्हें खरी खरी सुनाई. ट्विटर पर लोग जमकर उनको लेकर कमेंट कर रहे हैं.

🎬 I found SWADES very boring– #AamirKhan



🔥 Meanwhile, the rest of us:

👨‍🚀 Main nahin manta.

🌾 .gaon chhodke jaana.

💡 The film that lit a bulb & a billion hearts.

A cult classic, ahead of its time.

Maybe not mass, but definitely class.#SRK #Swades pic.twitter.com/XATGNW51OT pic.twitter.com/H2uFhSYpc6 — Cineholic (@Cineholic_india) June 12, 2025

Lol, that boring film is one of a kind which can't be produced by him or anyone in Bollywood again..🙌



'Swades' is Cinema..💎🛐📈 https://t.co/w9mic7ZzYS pic.twitter.com/3ubP2RGMfR June 12, 2025

#SRK

Swades still remains so relevant and an

significant impact to cinema, Aamir wouldn't do, what SRK did in this film, one of the greatest from Hindi Cinema.pic.twitter.com/gT1EXzChxt — R 🦇 (@itsshiftchange) June 12, 2025

My Name is Khan & Swades is actually a good film with meaningful content ! You can't expect masala from these types of films that's why people call it Boring !! #ShahRukhKhan pic.twitter.com/m2vVsctyN1 — sahil. (@itzSahilSheikh) June 12, 2025

आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बनी फिल्म स्वदेश शाहरुख के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है. इस फिल्म ने 2004 में दो नेशनल अवॉर्ड जीते थे. फिल्म प्रेमियों के बीच ये कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल कर चुकी है.

फिल्म तारे जमीन पर के स्पिरिचुअल सीक्वल सितारे जमीन पर की रिलीज करीब आ रही है, लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. हालांकि आमिर खान की ये बयानों की वजह से फिल्म पर खतरा मंडरा रहा है.

