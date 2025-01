शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पिछले 3 दशकों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं. भारत में ही नहीं दुनिया के कोने- कोने में उनके फैंस हैं. किंग खान भी अपने चाहने वालों को खुश करने और उनके लिए स्पेशल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं. वहीं हाल ही में शाहरुख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक फैन ऐसी डिमांड रख देती है जिसे सुनकर एक्टर शर्म से लाल हो जाते हैं. हालांकि उनका जवाब काफी सुर्खियां बटोर रहा है.

शाहरुख खान से हाल ही में एक फैन ने अपने प्यार का इजहार किया और सरेआम उन्हें छूने की डिमांड कर डाली थी. बस फिर क्या था अपने मजाकिया अंदाज में शाहरुख ने जवाब देते हुए कहा 'अरे ऐसे थोड़े बोलते हैं सार्वजनिक तौर पर, मुझे भी शर्म आती है!.' एक्टर ने आगे कहा 'अभी यही हूं, अभी कहीं नहीं जा रहा'. इस सुनकर दर्शक हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. उनका ये वीडियो फैन पेज ने शेयर किया है.

SRK in a hilarious moment with a fan: ‘Arre aise thodina bolte hai publically, Meko bhi sharam aati hai!’ And then, ‘Abhi yahi hu mai, abhi kahi nahi jaa raha!’ ❤️@iamsrk @DAMACOfficial #ShahRukhKhan #SRK #DamacProperties #KingKhan #Dubai #King pic.twitter.com/VuqEg7lP4u