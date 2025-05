बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने मेट गाला 2025 (Met Gala 2025) में अपना शानदार डेब्यू किया. शाहरुख मशहूर भारतीय डिजाइनर सब्यसाची द्वारा डिजाइन किए गए शानदार ब्लैक आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रहे थे. सब्यसाची ने शाहरुख को यह लुक उनके स्टारडम के कारण दिया. शाहरुख का लुक अब चर्चा में है. लेकिन इसी बीच मेट गाला का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शाहरुख मेट गाला में मौजूद विदेशी मीडिया से बात कर रहे हैं. इस बीच शाहरुख खान मीडिया के सामने अपना परिचय देते हुए कहते हैं, 'मैं शाहरुख खान हूं.' भारत में किंग खान के प्रशंसकों को यह बात पसंद नहीं आई कि शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को अब विदेशी मीडिया के सामने अपना परिचय देना पड़े. इसको लेकर प्रशंसक काफी नाराज हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशंसक विदेशी मीडिया पर नाराज हैं. प्रशंसकों ने खान के तीन दशक के करियर और उनकी वैश्विक लोकप्रियता का हवाला देते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की. एक प्रशंसक ने कहा, “उन्हें पता ही नहीं था कि वे किससे बात कर रहे हैं.” वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, "अगर आप मेट गाला को कवर कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां कौन आ रहा है. शाहरुख खान दुनिया के चौथे सबसे अमीर अभिनेता हैं." एक अन्य प्रशंसक ने टिप्पणी की, "मुझे उम्मीद है कि जब वह घर जाएगा और गूगल करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि शाहरुख खान कौन हैं."

वहीं कई अन्य यूजर्स शाहरुख पर प्यार बरसा रहे हैं और विदेशी मीडिया के रवैये पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. लोग कहते हैं कि शाहरुख न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं. ऐसे में मेट गाला में शाहरुख का नाम पूछना या उन्हें न पहचानना विदेशी मीडिया की गलत हरकत है.

Just three letters, but the world stops — SRK! ♥️✨



