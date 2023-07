AskSRK में Shah Rukh Khan ने फैंस के सवालों के दिए मजेदार जवाब, पढ़कर अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे आप

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपनी आने वाली फिल्म जवान (Jawan) को लेकर प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी हैं. आपको बता दें कि फिल्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने फिर एक बार अपना AskSRK वाले सेशन को शुरू किया जहां पर लोगों ने उनसे कई सवाल पूछे. लोगों ने जवान फिल्म से लेकर कई और सवाल पूछे, फैंस के इन सवालों पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Ask SRK Replies)ने धांसू जवाब दिए तो कुछ पर मजेदार रिप्लाई. इन जवाबों को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. आइए आपको दिखाते हैं कि शाहरुख खान से उनके फैंस ने किस तरह के सवाल पूछे और उन सवालों पर किंग खान ने किस तरह के रिप्लाई दिए.

अब तो मैं शूटिंग पर आ गया..

आस्क एसआरके (#AskSRK) सेशन में शाहरुख खान के एक फैन ने पूछा 'अगर आपके पास टाइम मशीन आ जाए तो आप सबसे पहले कहां जाएंगे? शाहरुख खान ने अपना जवाब देते हुए कहा 'भाई मशीन का तो पता नहीं अब में शूटिंग पर आ गया'. इतना ही नहीं फैंस ने उनसे कई और सवाल पूछे जिनमें से कुछ का जवाब उन्होंने मजे लेते हुए दिया तो कुछ का धांसू अंदाज में एक दम सख्त होकर. आइए आपको दिखाते हैं.

Ask SRK में फैंस के सवाल और शाहरुख के जवाब

फैन का सवाल- कितने घंटे की फिल्म बनाई है?

शाहरुख खान का जवाब - आपके पास कितना टाइम है? उतना ही देख लेना.. बहुत बिजी लगते हो.

फैन का सवाल- जवान में ऐसा नया क्या है. ये इंटलेक्चुअल फिर यही पुराना सवाल करेंगे

शाहरुख खान का जवाब - उफ्फ... भाई देख लेना सब नया नया सा है और अपना सा भी.

फैन का सवाल- मेरा बेटा ये लुक देखकर डर गया क्या वो मूवी देख पाएगा?

शाहरुख खान का जवाब - मुझे माफ करना पर मूवी बिल्कुल भी डरावनी नहीं है. उसे दिखाएं जब मौका लगे.

