Jawan में गंजा होने के बाद Shah Rukh Khan ने कर दिया ये ऐलान, बोले- ये पहली और आखिरी बार है

डीएनए हिंदी: शाहरुख खान(Shah Rukh Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान(Jawan) का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसको लेकर फैंस को काफी वक्त से इंतजार था. शाहरुख खान की जवान का 3 मिनट के ट्रेलर ने लोगों को दीवाना बना दिया है. शाहरुख खान चेन्नई में फिल्म का ग्रैंड ऑडियो लॉन्च करने के बाद दुबई चले गए थे, जहां पर उन्होंने बुर्ज खलीफा में जवान का ट्रेलर रिवील किया था. वहीं बादशाह खान इस फिल्म में पांच अलग लुक में नजर आएंगे जिसको लेकर चारों ओर काफी चर्चा हो रही है. एक्टर अपने फिल्मी करियर में जवान मूवी के लिए पहली बार गंजे हुए है.

बुर्ज खलीफा में ट्रेलर लॉन्च के बाद शाहरुख खान ने जिंदा बंदा की धुन पर डांस किया है. इसके साथ ही फिल्म जवान के दूसरे सॉन्ग चालेया गाने का अरबी वर्जन भी लॉन्च किया है. इसके बाद एक्टर ने वहां खड़ी ऑडियंस और फैंस से फिल्म को लेकर बात की है. इसके साथ ही अपने गंजे लुक को लेकर भी उन्होंने बात की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जवान में गंजे होने के बाद शाहरुख खान ने किया ऐलान

दरअसल, शाहरुख खान ने अपने फैंस से बात करते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है आप सभी को जब टाइम मिलेगा, फिल्म देखेंगे, जिसमें काफी कुछ अलग है, उसमें बहुत सारी चीजें है जो किसी न किसी को कहीं न कहीं, बहुत ज्यादा पसंद आएंगी और इसमें एक्शन है, ड्रामा है, डांस से जो सबको पसंद आने वाला है. और मैं फिल्म में पांच से छह अलग लुक में नजर आने वाला हूं. जिसमें से मैं गंजा भी हुआ हूं और ये पहली और आखिरी बार है.

