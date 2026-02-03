प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर SC ने WhatsApp, Meta को लगाई फटकार, कहा- आम आदमी नहीं समझ पाता आपकी शर्तें

दिल्ली में UGC के समर्थन में विरोध प्रदर्शन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, छात्रों की UGC एक्ट को लागू करने की मांग | पहले माफियाओं को मदद मिलती था- योगी, यूपी में अब माफियाओं पर कार्रवाई होती-योगी, अपराध में कोई् भी अपना-पराया नहीं- योगी, यूपी के कारोबारियों में डर नहीं- CM योगी, अपराध में कोई भी अपना-पराया नहीं- योगी, पहले माफियाओं को मदद मिलती थी- योगी, राज्यसभा की कार्यवाही रात 8 बजे तक बढ़ी, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शर्तों की भाषा इस तरीके से लिखी होती है कि आम आदमी को समझ नहीं आती. इस तरीके से आसानी से यूजर्स की प्राइवेट जानकारी चुराई जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वॉट्सऐप को इस तरीके से डेटा चुराने की अनुमति नहीं दे सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मेटा प्लैटफॉर्म्स और WhatsApp को तगड़ी फटकार लगाई. मेटा के प्राइवेसी पॉलिसी को लेकरकॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंपनी पर 213.14 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है. इस पेनाल्टी के खिलाफ मेटा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को खरी-खरी सुनाई और कहा कि इस मामले में वह 9 फरवरी को अंतरिम आदेश जारी करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने तीखे शब्दों में मेटा और वॉट्सऐप से कहा कि वो डेटा शेयरिंग के नाम पर देश की जनता की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वॉट्सऐप को एक भी जानकारी दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करने नहीं दिया जा सकता है. इस पर WhatsApp की तरफ से दलील दी गई कि यूज़र के पास डेटा शेयरिंग से इनकार करने का विकल्प है. इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा- एक आम आदमी कैसे आपकी शर्तों को समझेगा? सड़क किनारे सब्ज़ी बेचने वाली महिला आपके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे समझेगी? क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आप कैसी भाषा में ये शर्तें लिखते हैं?
वॉट्सऐप भारत में मैसेजिंग का सबसे पॉपुलर ऐप है. उस पर आरोप है कि वह अपनी डॉमिनेंस का गलत इस्तेमाल कर रहा है. वॉट्सऐप को दोषी पाते हुए कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंपनी पर 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया. इसके बाद वॉट्सऐप ने नैशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) का दरवाज़ा खटखटाया. NCLAT ने CCI की फाइंडिंग्स को सही पाया. इसके बाद वॉट्सऐप और उसके मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.
