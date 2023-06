Satyaprem Ki Katha Review: किसी ने कहा बकवास तो किसी को लगा जोर का झटका, कुछ ऐसी रही Kartik Aaryan Kiara Advani की फिल्म

Satyaprem Ki Katha: सत्यप्रेम की कथा

डीएनए हिंदी: कार्तिक आर्यन(Katik Aaryan) और कियारा आडवाणी(Kiara Advani) की मोस्ट अवेटेड फिल्म सत्यप्रेम की कथा(Satyaprem Ki Katha) आज यानी 29 को बकरीद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. कियारा और कार्तिक दूसरी बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आ रहे हैं. इससे पहले दोनों फिल्म भूल भुलैया 2 में दिखाई दिए थे. दोनों की जोड़ी ने इस फिल्म में जमकर धमाल मचाया था. भूल भूलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे और जमकर कमाई की थी. वहीं, 28 तारीख सत्यप्रेम की कथा की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. इस दौरान की बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की थी.

सत्यप्रेम की कथा एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. यह फिल्म साजिद नाडियाडवाला के बैनर तले तैयार की गई है. वहीं, फिल्म की रिलीज के बाद से इसकी जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म को लेकर एक्टर सुनील शेट्टी ने भी जमकर तारीफ की है. उन्होंने लिखा है- सत्यप्रेम की कथा के बारे में बहुत अच्छी बातें सुन रहा हूं. आपको एक और सुपर सक्सेस ब्लॉकबस्टर की शुभकामनाएं साजिद भाई. पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं.

Hearing great things about #SatyaPremKiKatha

Wish you another super successful blockbuster Sajid Bhai #SajidNadiadwala @WardaNadiadwala @NGEMovies All the very best to the entire team 👍 — Suniel Shetty (@SunielVShetty) June 28, 2023

दर्शकों ने की तारीफ

सुनील शेट्टी के अलावा दर्शक भी फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा- सत्यप्रेम की कथा देखी. एक प्यारी प्रेम कहानी जिसका दिल सही जगह पर है. साथ ही कियारा कितनी स्टनिंग लग रही है और जाहिर है कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई. मज्जा आवी गई. वहीं, दर्शक फिल्म की कहानी से खुद को रिलेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं. इस यूजर ने लिखा- यह इंटरवल चल रहा है, फिल्म की शुरुआत कॉमेडी सीन, खूबसूरत रंग, शानदार म्यूजिक और गीतों के साथ हुई. कार्तिक और कियारा ने धमाकेदार शुरुआत की, इसके अलावा इंटरवल से पहले एक ट्विस्ट है जो जोर के झटके जैसा है.

Watched #SatyaPremKiKatha! An endearing love story that has its heart in the right place. Also how stunning does Kiara look?! ❤️ And obviously loved @TheAaryanKartik @advani_kiara’s chemistry! Majja aavi gayi 😀 pic.twitter.com/i3ncVfYVaN

— Dr. Urvi Parikh (@filmykiida) June 28, 2023

It's interwal. Film started with comedy sequences, vibrant colours, superb music and songs. Kartik and Kiara started with bang. Also thers is twist before interwal which is like zor ka jhatka. #SatyaPremKiKatha #KartikAaryan #KiaraAdvani #SatyaPremKiKathaReview #MovieReview pic.twitter.com/r1X0AOscu6

— Prashant Jain / प्रशांत जैन (@IamPrashantJain) June 29, 2023

कुछ को लगी बकवास

जहां कुछ दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आ रही है, तो वहीं कुछ लोग इसे बकवास बता रहे हैं. कुछ लोगों का कहना कि फिल्म की कहानी में कोई खास दम नहीं है.

जानें क्या है फिल्म की कहानी

जैसा कि कार्तिक कियारा की सत्यप्रेम की कहानी रिलीज हो चुकी है. तो आइये जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी. फिल्म की कहानी सत्यप्रेम उर्फ ​​सत्तू एक नासमझ, नेक दिल, लगभग तीस की उम्र के करीब एक अच्छे लड़के की कहानी है जो कि शादी को लेकर बेहद उतावला होता है. इसके साथ ही कथा एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है, जिसके बारे में सत्यप्रेम जानता है कि वह उसकी पहुंच से काफी दूर है. हालांकि कहानी में ट्विस्ट आता है और कथा के माता पिता सत्यप्रेम के घर आते हैं, सत्तू से शादी के लिए हाथ मांगते हैं. यही से कथा को अपना प्यार साबित करने के लिए सत्तू पूरी कोशिश शुरू कर देता है और उसके बाद वह अपनी शादी को बनाए रखने के लिए अच्छे पति के तौर पर खुद को साबित करता है. फिल्म का पहला हाफ काफी मजेदार है, तो वहीं, दूसरा हाफ काफी भावुक कर देने वाला है.

