फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन (Mawra Hocane) , जो कि अपनी एकमात्र बॉलीवुड फिल्म सनम तेरी कसम (Sanam Teri Kasam) के लिए जानी जाती हैं. यह फिल्म 2016 में आई थी और इसमें उनके साथ हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) थे. वहीं, 5 फरवरी को मावरा होकेन ने लाहौर में पारंपरिक मुस्लिम रिवाजों से शादी पाकिस्तानी एक्टर अमीर गिलानी (Ameer Gilani) से शादी कर ली है. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.

सोशल मीडिया पर मावरा की शादी के जश्न का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके पति अमीर बॉलीवुड गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. क्लिप में अमीर अपनी दुल्हन मावरा के लिए डांस कर रहे हैं और आखिर में मावरा को गले लगाते हैं. दरअसल, अमीर ने सलमान खान के गाने साजन जी घर आए पर डांस किया. इस दौरान अमीर गाने के हुक स्टेप्स करते हुए नजर आए. क्लिप को एक्स पर कैप्शन के साथ शेयर किया गया है जिसमें लिखा है, '' मावरा के लिए अमीर का डांस परफॉर्मेंस और आखिर में उनका गले मिलना.

फिल्म कुछ कुछ होता है का गाना है साजन जी घर आए

बता दें कि ओरिजनल ट्रैक में सलमान खान और काजोल थे, जो कि कुमार शानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था. यह जतिन-ललित ने कंपोज किया था और यह 1998 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म कुछ कुछ होता है का गाना है, जो कि समीर ने लिखा था. कुछ कुछ होता है का डायरेक्शन करण जौहर ने किया था और इस फिल्म में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी भी अहम रोल में दिखे थे.

Ameer’s dance performance for Mawra and their hug at the end 🫶#MawraAmeerHoGayi pic.twitter.com/fqyRcLOayY