Salman Khan: 'क्या सिडनाज-सिडनाज लगा रखा है सिद्धार्थ शुक्ला चला गया', भाईजान ने Shehnaaz Gill को फिर दी 'मूव ऑन' की सलाह

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी मच-अवेटेड फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) को लेकर सु्र्खियों में बने हुए हैं. एक्टर इस वक्त फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. इसी कड़ी में सलमान खान KKBKKJ की पूरी टीम के साथ कपिल शर्मा के शो (The Kapil Sharma Show) का हिस्सा बनने पहुंचे थे. कॉमेडियन के शो पर भाईजान ने कई मजेदार बातें कीं. हालांकि, फिर ऐसा भी कुछ रहा जिसे लेकर सलमान कुछ खफा नजर आए.

क्या है पूरा मामला?

'द कपिल शर्मा शो' से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सलमान खान शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के फैंस पर गुस्सा जताते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि शहनाज गिल ने बिग बॉस 13 का हिस्सा बनकर खूब सुर्खियां बोटरीं थीं. शो में उनके और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के बॉन्ड को काफी पसंद किया गया. वहीं, अब फैंस की चहेती 'किसी का भाई किसी की जान' के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. इसी कड़ी में सना भी सलमान खान के साथ कपिल शर्मा के शो में पहुंची थीं. यहां सवाल-जवाब के सिलसिले में कपिल शहनाज से पूछने लगे कि वो इतनी प्यारी कैसे हैं, इसपर शहनाज ने बताना शुरू ही किया था कि तभी सलमान खान ने उन्हें बीच में ही रोक दिया. इसके बाद एक्टर ने ऐसा कुछ कहा जिसकी चर्चा अब हर ओर हो रही है.

क्या बोले सलमान खान?

सलमान सना को लेकर कहते हैं, 'मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग सिडनाज-सिडनाज करते रहते हैं. ये सिडनाज-सिडनाज क्या लगा रखा है? सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुका है. वो भी जहां कही है, ये ही चाहेगा कि इनका घर बसे, इसकी जिंदगी में कोई आए. शादी हों, बच्चें हों...ये जिंदगी भर कुवांरी रहेगी क्या? ये तुम लोग क्या सिडनाज लगा रखे हो?'

सलमान यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, 'अभी ऐसी बातें करने वालों में से एक लड़के को इसने चुन लिया तो वो खुशी-खुशी मान जाएगा.' आगे एक्टर शहनाज से कहते हैं, 'ये सब बकवास बातें हैं, इनकी मत सुनो...अपने दिल की सुनो और लाइफ में मूव ऑन करो.'

