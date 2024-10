एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी (Baba Siddique) की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मुंबई के बांद्रा में गोली लगने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. बताया गया था कि उनपर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से गोली उनके सीने पर भी लगी और इससे उनकी मौत हो गई. बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बॉलीवुड के तमाम सितारे लीलावती अस्पताल पहुंचे थे. इस बीच सलमान खान (Salman Khan) भी वहां पहुंचे थे. बाबा सिद्दीकी की मौत से चारों ओर हलचल मच गई है और अब मुंबई पुलिस काफी अलर्ट हो गई है.

दरअसल, बाबा सिद्दीकी की हत्या को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ा जा रहा है. उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए है. बाबा की मौत के कारण अब मुंबई पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. मुंबई पुलिस ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी है. अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की बड़ी टीम निगरानी कर रही है. जिसका वीडियो भी हाल ही में सामने आया है.

बता दें कि बीती रात बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जब सलमान खान लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, तब भी वह कड़ी सुरक्षा में नजर आ रहे थे.सलमान खान ने इस बीच बिग बॉस 18 की भी शूटिंग रोक दी है. इस घटना से जाहिर है सलमान खान को गहरा सदमा लगा है.

सलमान खान को मिल चुकी हैं जान से मारने की धमकियां

सलमान खान की यह सुरक्षा इसलिए भी बढ़ाई गई है, क्योंकि बीते लंबे वक्त से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जान से मारने की धमकियां मिल रही है. यहां तक कि बीते दिनों एक्टर के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग भी हुई थी और उस वक्त सलमान खान घर पर ही मौजूद थी. इन सभी हालातों को देखते हुए सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है.

