Salman Khan ने फैंस को दी ईदी, अब Sikander बन अलगी ईद पर छाने वाले हैं भाईजान

सलमान खान (Salman Khan) ने फैंस के लिए इस साल की ईद को खास बना दिया है. इसी साल ईद (Salman Khan eid 2024 wishes) के मौके पर एक्टर की कोई फिल्म नहीं आ रही थी जिससे फैंस काफी निराश थे पर भाईजान ने अगली ईद का इंतजाम कर दिया है. उन्होंने अपनी नई फिल्म (Salman Khan new film announced) का ऐलान कर दिया है और इस खास मौके पर फैंस को ईदी दी है. वो अब सिकंदर (Salman Khan as Sikander) बनकर पर्दे पर छाने वाले हैं.

सलमान खान ने 11 अप्रैल यानी ईद के मौके पर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है. इसके टाइटल की घोषणा के साथ ही पोस्टर शेयर किया और कैप्शन में लिखा 'इस ईद 'बड़े मियां छोटे मियां' और 'मैदान' को देखो और अगली ईद सिकंदर से आ कर मिलो. आप सभी को ईद मुबारक!'

Iss Eid ‘Bade Miyan Chote Miyan’ aur ‘Maidaan’ ko dekho aur agli Eid Sikandar se aa kar milo…. Wish u all Eid Mubarak!#SajidNadiadwala Presents #Sikandar

Directed by @ARMurugadoss @NGEMovies @WardaNadiadwala #SikandarEid2025 pic.twitter.com/5NIYdjPP9P