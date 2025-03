सलमान खान (Salman Khan) देशभर में रिलीज हो चुकी है. फिल्म का काफी बज देखने को मिल रहा है. वहीं रिलीज होने से चंद घंटे पहले ही फिल्म ऑनलाइन लीक (Sikandar online leak) हो गई थी. फिल्म फुल HD क्वालिटी में कई पाइरेटेड वेबसाइट्स पर मौजूद थी जिसकी वजह से मेकर्स को भारी नुकसान हुआ. सिकंदर को तमिलरॉक्स, टेलीग्राम, मूवीरुलज, 123मूवीज और अन्य टोरेंट वेबसाइट्स पोर्टलों पर लीक कर दिया गया है. ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने इस बारे में शेयर किया था.

ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने सलमान खान की फिल्म सिकंदर के रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक होने के बारे में ट्वीट किया था. अब उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोमल नाहटा ने कहा 'मुझे कल देर रात पता चला कि ये लीक हो गई है. आज सुबह मैंने ट्रेड से सात-आठ लोगों से बात की. उन्होंने कहा कि हां ऐसा हुआ है और फिर मुझे यह भी पता चला कि साजिद नाडियाडवाला और अधिकारियों ने फिल्म को हजारों साइट्स से हटा दिया है लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था क्योंकि लोगों ने इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लिया था.'

#WATCH | Mumbai: On his tweet about Salman Khan's film 'Sikandar' getting leaked online before its release, film trade analyst Komal Nahta says, "I got to know late last night that it has been leaked... This morning I spoke to seven-eight people from the trade. They said yes it… pic.twitter.com/VQ827qmwSH