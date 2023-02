Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan: Salman Khan का नया लुक देखकर चौंके फैंस, बोले 'जवान लग रहे हो'

Salman Khan की फिल्म Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan का शूट पूरा हो चुका है. वहीं, सलमान ने इस फिल्म से अपना नया लुक शेयर किया है.

Salman Khan New Look From Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan: सलमान खान का नया लुक